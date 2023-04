Il nuovo marchio sportivo di Lidl è un successo: ecco i capi più alla moda

Lidl continua a puntare sulla moda in questa stagione. Infatti, all’interno del suo bazar, la sezione di abbigliamento accoglie ora un nuovo marchio che si distingue per i capi sportivi che sicuramente vorrai avere. Scopriamo quindi di seguito il nuovo marchio sportivo di Lidl che sta riscuotendo grande successo e qual è il capo più “top” di tutti.

Lidl trionfa con i leggings del suo nuovo marchio sportivo

Se ami indossare abbigliamento sportivo, o infatti lo acquisti solitamente per allenarti sia in palestra che a casa, sicuramente ti interesserà conoscere il nuovo marchio sportivo di Lidl, che sta già riscuotendo grande successo con capi come quello che ora presentiamo.

Il marchio in questione si chiama Hummel

Il marchio in questione si chiama Hummel e al momento offre capo basic per praticare sport o indossare comodi sia per uomo che per donna. Tra quelli già disponibili ci sono due modelli di felpe, un pantalone da tuta maschile e il capo più venduto di tutti e che, infatti, sta spopolando: i leggings da donna di Hummel disponibili in due colori, caqui e nero, e con un prezzo davvero conveniente.

Dettagli sui leggings di Hummel

Questi leggings presentano un design con motivi laterali bianchi. Sono realizzati in 92% di cotone e 8% di elastan, il che li rende molto comodi, elastici e traspiranti. Infatti, si adattano perfettamente al corpo per permetterti di svolgere qualsiasi esercizio senza difficoltà o di sentirti comoda indossando senza cuciture che stringono.

Per lavarli, possiamo metterli senza problemi in lavatrice, anche se da Lidl raccomandano di impostare una temperatura non superiore ai 40°C e, se possibile, ancora più bassa. Non si consiglia il lavaggio a secco, né l’utilizzo dell’asciugatrice per asciugarli.

Stiamo parlando dei leggings che sono già il prodotto più “top” e venduto di Lidl negli ultimi giorni. Sono appena arrivati in tutti i loro negozi e hanno ancora disponibilità, ma è meglio non aspettare troppo per andare a prenderli, perché probabilmente, come è successo con altri capi di questi supermercati, si esauriranno presto. Disponibili anche nel loro negozio online hanno un prezzo di 34,95 euro, anche se, essendo una novità, hanno deciso di metterli in offerta a 17,99 euro.

