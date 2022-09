il nuovo gioco di pulizie che spazzerà Ikea

in ikea si trova di tutto: dagli accessori decorativi più inutili a tutti i tipi di utensili da cucina pulizia per mantenere la tua casa come un fischio. Il prodotto che veniamo a presentare oggi è il più interessante per quest’ultimo.

Riguarda gioco di pulizia ‘PEPPRING’ di Ikea, che comprende una serie di articoli pensati appositamente per pulire ogni angolo della casa: mop, spazzole, panni in microfibra e manici ergonomici con cui dire addio allo sporco.

Questo gioco di pulizia ha un prezzo di 25€ e lo trovi con il numero di riferimento 504.995.58.