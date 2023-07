Il nuovo articolo indispensabile di Lidl da avere assolutamente a casa!

Lidl non smetterà mai di sorprenderci, il marchio desidera rendere il mondo dei supermercati accessibili di fronte all’inflazione in modo che tutto il necessario per la casa, l’alimentazione e altro rimanga accessibile a tutti i cittadini francesi. La grande azienda tedesca, leader della grande distribuzione, ha una particolarità che la rende così apprezzata dai nostri concittadini, sa reinventarsi costantemente e soprattutto offre prodotti di qualità ad un prezzo imbattibile. Soprattutto quando si tratta di offrire elettrodomestici o accessori atipici ma pratici, Lidl è imbattibile e fare la spesa in uno dei suoi supermercati diventa un’esperienza divertente e piacevole grazie ai prezzi minimi e ai numerosi sconti.

Il ritorno di un prodotto culto

Lidl desidera sorprendere i propri clienti con novità, ma non solo. Perché mantenere la fiducia e l’amore dei propri clienti significa anche saper dare loro ciò che desiderano, quindi il marchio ha nuovamente colpito forte rimettendo in vendita un prodotto incredibilmente utile e ad un prezzo senza eguali. Un indizio, Lidl mette in primo piano la cultura italiana, dimostrando ancora una volta che come azienda rispetta la diversità delle culture e riconosce il valore e le tradizioni di ognuna di esse. È rinnovando una collezione di utensili da cucina che Lidl conquista nuovamente le famiglie italiane e tutti noi.

“La vera novità nasce sempre dal ritorno alle origini”

Una macchina per la pasta, pratica e conveniente

Affrontando tutte le sfide, Lidl propone nuovamente sugli scaffali un must della cucina italiana artigianale, una macchina per la pasta manuale che garantisce nuovamente la posizione dell’azienda sul mercato, offrendo il miglior rapporto qualità-prezzo per soddisfare una clientela fidata. L’articolo è semplice e dal design accattivante, si inserisce perfettamente nella vostra cucina, è pratico fino in fondo, l’apparecchio è dotato persino di una pinza per garantire la stabilità del sistema sul piano di lavoro o sul tavolo durante l’uso.

Le sorprese non finiscono qui, la macchina viene venduta con 3 rulli diversi per realizzare diverse forme di pasta, per tutti i gusti e tutte le ricette. Proponendo un prodotto del genere a meno di 20 euro, il gigante tedesco della grande distribuzione supera brillantemente la sfida.

Le nostre ricette di pasta artigianale

Con la possibilità di realizzare fino a 8 diverse varietà di pasta, la macchina per la pasta manuale di Lidl è veramente un prodotto di alta qualità da gustare:

pappardelle

linguine

pennes

macaroni

lasagne

spaghetti

tagliatelle

spaghettoni

Pasta in tutte le forme per corrispondere ad ogni ricetta della gastronomia italiana. Per realizzare la pasta fresca fatta in casa, che rende i vostri piatti ancora più autentici. I nostri consigli per realizzare la pasta fatta in casa sono di seguire questa ricetta:

Mescolare farina, uovo, olio d’oliva e sale in una ciotola fino ad ottenere una palla di pasta che lascerete riposare per 30 minuti.

fino ad ottenere una palla di pasta che lascerete riposare per 30 minuti. Dividere la pasta in quattro palline uguali e coprirle con un sottile strato di farina.

e coprirle con un sottile strato di farina. Passare la pasta nella macchina due volte per prima cosa schiacciarla, poi passarla più volte fino a quando la pasta diventa abbastanza sottile cambiando la regolazione della vostra macchina per la pasta.

due volte per prima cosa schiacciarla, poi passarla più volte cambiando la regolazione della vostra macchina per la pasta. Lasciare asciugare la pasta per un istante poi passarla nel rullo per tagliare la pasta per ottenere infine la forma e la dimensione desiderate.

poi passarla nel rullo per tagliare la pasta per ottenere infine la forma e la dimensione desiderate. Lessare le vostre pate appena preparate in acqua salata portata ad ebollizione per circa 5 minuti.

Ecco fatto, ottenete una pasta fatta in casa deliziosa, soprattutto quando è accompagnata da un condimento adatto. Ai fornelli!

I valori di Lidl in primo piano

Il marchio attribuisce grande importanza ai suoi valori e alla qualità dei prodotti proposti nei suoi punti vendita in tutto il mondo. L’azienda si concentra su diversi punti fondamentali per offrire servizi sempre più adatti alle esigenze dei clienti. Si dedicano alla soddisfazione dei propri clienti fornendo un’ascolto flessibile, l’azienda desidera trasmettere entusiasmo e ambizione attraverso l’atteggiamento dei propri dipendenti, ma anche dimostrare di avere un posto tra i grandi della distribuzione grazie al proprio spirito imprenditoriale e alla voglia di innovare. Lidl, soprattutto, è una costante lotta contro l’inflazione, ed è per questo che la catena di supermercati propone prodotti di qualità a un prezzo sempre accessibile affinché ogni consumatore possa accedere a ciò di cui ha bisogno e anche di più.