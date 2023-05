Il nuovo abito di Sfera è una scelta sicura per un matrimonio: comodo ed elegante.

Il colore blu è una delle rivelazioni di questa stagione primavera/estate, una tonalità che non dovrebbe mancare nell’armadio femminile. Se non hai ancora un capo per includerlo nei tuoi look estivi, ti consigliamo il nuovo completo di Sfera che è una scommessa vincente per molteplici occasioni.

Questa è una delle migliori opzioni per sfoggiare il blu se vuoi un look formale ma non noioso. Alternative come questa sono ideali da combinare con una camicia o una maglietta liscia e completarle con una giacca adeguata.

Prendi nota del nuovo completo di Sfera

Elegante e divertente allo stesso tempo

Se hai un matrimonio o un evento sociale, questo completo è perfetto. È composto da un pantalone largo liscio con zip, bottone e gancetto che si distinguerà dalla folla. Nessuno potrà toglierti gli occhi di dosso per l’attraente colore. E ancora di più se scegli una taglia oversize come quella attualmente in voga. Parlando di taglie, devi scegliere tra le quattro disponibili sul loro sito web che vanno dalla S alla XL.

In tutti i casi, indipendentemente dalle taglie, questo prodotto è realizzato con una miscela del 92% di poliestere e l’8% di elastan. Grazie a questo, è molto comodo e potrai ballare ed divertirti andando sempre molto elegante.

Riguardo alla manutenzione, puoi lavarlo in lavatrice a un massimo di 30° C e stirarlo a un massimo di 110° C.

Sfera raccomanda di non utilizzare la candeggina nella sua pulizia perché potrebbe rovinare le stoffe scelte.

Il prezzo del pantalone del completo è di 29,99 euro, in diverse taglie. Così lo prendi pensando alla versatilità che lo rende adatto per tutte le stagioni.

D’altra parte, abbiamo la giacca liscia del completo incrociata con chiusura a bottoni dello stesso colore blu. Si abbina perfettamente e puoi anche indossarla con altri capi. Il suo prezzo è di 59,99 euro ed è disponibile in taglie che vanno dalla S alla L.

Inoltre, devi tenere presente che la spedizione presso i negozi Sfera è completamente gratuita e, se preferisci che te la inviino a casa, il costo è di 3,95 euro.

Inoltre, i resi possono essere effettuati in tutti i negozi del marchio e nei punti vendita di El Corte Inglés per la tua maggiore comodità. Hai tutte le informazioni sul sito web. Non perdere questo completo perché avrai successo sia in ufficio che alle feste.

