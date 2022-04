Il numero di casi di epatite acuta infantile sale a 190 nel mondo

Casi di epatite acuta infantile di origine sconosciuta, confermata in una dozzina di paesi, ammontano già a 190come riportato martedì dal direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), andrea amon. “Ci sono indagini in corso, ma al momento il causa di questa epatite è ancora sconosciuto“, ha dichiarato il medico tedesco in conferenza stampa.

Per ora, scarta il relazione di questa malattia rara, di cui sintomo includere problemi gastrointestinalecon il consumo di cibo, farmaci o il vaccino contro il coronavirus.

Focolaio o andamento normale?

Il Morte del primo bambino affetto da epatite acuta infantile questo lunedì nel Regno Unito ha fatto saltare in aria il allarmi tra la comunità scientifica, che sono passate settimane fare ricerca su questa malattia. Anche se la sua origine rimane uno sconosciutoci sono già studi che puntano a un probabile relazione tra virus e patogeno Adenovirus F41.

Scorso 5 aprileil dieci sono stati notificati i primi pazienti con epatite acuta infantile dentro Regno Unito. Da allora, questa cifra è cresciuta notevolmente, ma il OMS riconosce che non è chiaro se ci sia stato a aumentare di casi o se è a schema normale che fino ad ora non era stato rilevato.

Sintomi ed evoluzione

La ricerca ha dimostrato che piccolo non solitamente presente febbre nella maggior parte dei casi. Inoltre, epatite acuta grave con livelli elevati di transaminasienzimi che sono prodotti nelle cellule del fegato. Un altro sintomo comune in questi pazienti è itterodi colore coerente giallo sulla pelle e sugli occhi.

D’altra parte, oltre a questi patologieanche i più piccoli tendono a soffrire Disordini gastrointestinaliche iniziano con vomito, diarrea Y dolori addominali. Allo stesso modo, alcuni dei pazienti identificati in Inghilterra hanno finito per evolvere verso a insufficienza epatica acuto. Fino ad ora, 17 dei casi, quasi 10% del totale, hanno finito per aver bisogno di a Trapianto di fegato.

Non correlato al vaccino

“È difficile fare una valutazione del rischio con così tanti fattori sconosciutima l’impatto è alto“, ha avvertito il dott. Ammon, che ha anche evidenziato che “nessuna connessione è stata rilevata tra i infetto né alcuno associazione con i viaggi.” Inoltre, la ricerca ha escluso tipi di epatite virale UN, B., C, D Y E. Un’altra opzione che è stata anche scartato è il possibile legame tra la malattia e il vaccino contro di lui Covid-19poiché la maggior parte dei bambini non hanno ricevuto questa dose.

del Mezzogiorno paesi che hanno confermato di essere affetti da epatite infantile, dieci sono europei, a cui si aggiungono Stati Uniti d’America e Israele. A sua volta, del 190 casi totali, tredici appartiene a Spagnail secondo paese più colpito da questo possibile focolaio dopo Regno Unitodove si trova il numero 114.