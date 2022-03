Il “no alla guerra” dei bagni ucraini di Barcellona

Ilona, ​​Yarko, Tetiana e Dmytro Sono quattro bagni ucraini che vivono e lavorano a Barcellona. La sua vita è divisa tra un passato (e/o radici) in Ucraina e un presente e più che probabile futuro in Catalogna. Alcuni hanno già figli e figlie nati qui. I quattro portano anni radicato a Barcellona e, come tutti i suoi compatrioti, vivono con repulsione l’invasione a cui la Russia sta sottomettendo il suo paese di origine. Tutti e quattro usano parole simili per esprimere ciò che provano: “paura”, “orrore”, “tristezza”. Alcuni sono scoppiati in lacrime al telefono ricordando i parenti che risiedono ancora in Ucraina. Altri rimangono senza sapere cosa dire. Forse il silenzio è la parola più eloquente in una guerra. I quattro collaborano all’invio materiale sanitario all’est dell’Europa. È il loro modo di sentirsi utili a tremila chilometri di distanza.

Ilona Grynyshak: “Dopo le morti per covid, ora questo”

Ilona Grynyshak Sono stati due anni difficili. Spiega tristemente. Ha 25 anni, lo è infermiera presso Hospital del Mar e originale dall’Ucraina. “Non so nemmeno cosa dire quando mi chiedono come sto. Sono impotente. Dopo tutto quello che abbiamo vissuto con il covid-19, dopo tante morti, ora di nuovo”, dice, riferendosi all’invasione russa del suo Paese. “Ma ora è molto peggio. E quello che mi spaventa di più è che tutti i paesi ce l’hanno paura di una persona: Putin”, piange con voce rotta.

Ilona è venuta a vivere a Barcellona quando avevo 14 anni. Prima i suoi genitori vennero in cerca di lavoro; poi lei e suo fratello. La famiglia, come tanti altri, è venuta alla ricerca di una vita migliore. Ricorda i primi anni “molto difficili”, soprattutto per via della lingua. “Poi abbiamo trovato un chiesa ucraina e lì ho incontrato molti di quelli che ora sono miei amici”, racconta questa giovane donna. Ora, a migliaia di chilometri dall’Ucraina, Soffre per il suo paese. L’ultima volta che ha visitato è stato tre anni fa.

“Tutto questo, da lontano, lo vivo abbastanza male. Lo sento impotente da qui a non fare nulla, temendo che accada qualcosa ai miei parenti…”, dice. Ammette anche di avere paura di andare al lavoro. “Sono molto distratto. Sono in rianimazione e ci sono pazienti molto complicati”. Da Barcellona fa quello che può. Va in manifestazioni e raccoglie vestiti, medicine e cibo da inviare in Ucraina. Si “diverte”, dice, per evitare di pensare alla realtà. Quello che lo raggiunge attraverso le notizie ei racconti dei suoi stessi parenti. “Siamo tutti spaventato dalla morte.”

Yarko Compta: “Ucraina, Siria, Yemen… È un completo disastro”

“Nessuno pensava che potesse succedere, ma abbiamo sempre convissuto con questa paura”. Dice Yarko Compta, Neurologo presso Hospital Clínic, 45 anni. È nato a Barcellona, ​​​​ma sua madre è ucraina e la sua lingua madre è l’ucraino. “Dal 1991, quando è caduta l’URSS, siamo gli stessi”, Yarko si lamenta. Questo neurologo definisce la situazione “orribile”, tra l’altro perché lo tocca “da vicino”. “Noi abbiamo una famiglia lì, i cugini di mia madre. Il Paese sta soffrendo un’enorme disgrazia. Vedo luoghi che appartengono all’immaginario ucraino che vengono distrutti”, spiega all’altro capo del telefono.

La guerra in Ucraina si vive “minuto per minuto”. “E io”, aggiunge, Sto oscillando tra dolore e rabbia. La Clinica, come altri ospedali, si è mobilitata per esprimere il suo rifiuto dell’invasione russa e inviare forniture mediche in Ucraina. “Inviamo medicinali molto basilari, come l’insulina, per le persone che, pur non combattendo, non possono farne a meno”, afferma Yarko. Si lamenta non solo della guerra in Ucraina, ma di molti altri, come quelli della Siria o dello Yemen. “È tutto un disastro”, ripete in continuazione.

Non osa prevedere quanto durerà l’attacco all’Ucraina, ma ci crede “può essere una cosa lunga”. Si considera mezzo ucraino (sua madre, da bambino, lo mandò in Germania nei campi ucraini per non perdere i rapporti) e mezzo catalano. E, nonostante abbia moglie e figli, non esclude di recarsi in Ucraina per fornire assistenza sanitaria. “Penso di non riuscire a smettere di pensarci”, riflette. Non ha ancora preso una decisione.

Tetiana Goncharova: “Ho pianto quando ho saputo che stava per iniziare l’invasione”

Gli zii e i cugini di Tetiana Goncharova Vivono in Ucraina. Al momento del bombardamento, suo cugino si trovava a Odessa, da dove doveva fuggire. “Da quando è iniziato tutto è molto difficile. Siamo in ‘shock’ perché parte della nostra famiglia vive ancora lì. Abbiamo portato mia nonna a Barcellona nel momento in cui Putin ha piazzato le truppe al confine”, dice questo medico. Primo anno di Specializzazione in Oftalmologia all’ospedale Vall d’Hebron. Ha 27 anni ed è arrivato a Barcellona all’età di sette anni, insieme alla madre. Dicono tutti la stessa cosa: cercavano una vita migliore.

Ma parte della sua vita di allora rimasto nel paese di origine, in Ucraina, che ora trema per una guerra che provoca dolore oltre i suoi confini. Racconta la stessa storia dei suoi compagni ucraini quando gli è stato chiesto: “Sono scoppiato in lacrime quando giovedì mattina mi ha chiamato per dirmi che la Russia aveva iniziato ad attaccare l’Ucraina”. Tetiana capì che l’invasione era “seria” quando se ne rese conto non ci sarebbe “nessun cessate il fuoco”. “Da lì abbiamo cambiato il chip e abbiamo iniziato a vedere come potevamo aiutare”.

Anche i bagni di Vall d’Hebron si stanno riempiendo scatole con medicinali da inviare al consolato ucraino. Ma il suo lavoro non finisce qui. La madre di Tetiana è andato in macchinaÈ il confine con la Polonia portare coperte, vestiti e cibo. Insieme ad altri cittadini ucraini di Barcellona, ​​​​questa famiglia si sta organizzando per dare rifugio alle famiglie ucraine che arrivano a Barcellona. “E qui in ospedale molti medici e infermieri del mio reparto hanno già fatto domanda accogliere i bambini ucraini.

Dmytro Lushchenkov: “Siamo sbalorditi. Questo fa molto male”

Dmytro Lushchenkov, Ucraino, parla lentamente all’altro capo del telefono. Ha 50 anni e lavora come anestesista presso l’Ospedale Sant Joan de Déu. È a Barcellona da 20 anni. “Sono venuto a causa della crisi economica. Ho studiato Medicina a San Pietroburgo, nell’ex Unione Sovietica, e poi ho lavorato come medico a Kiev (Ucraina). Sono venuto in Spagna nel 1999″, racconta. Stava cercando di cambiare la sua vita perché il suo paese natale “non era buono”. “Non ero contento di questo e ho deciso che dovevo vieni qui per cambiare scenario”, Dice Dmitro.

Parte della sua famiglia viveva già in Spagna prima del suo arrivo, compresi i suoi genitori. Tutto era più facile in quel modo. Come i suoi compatrioti, vive la guerra, a distanza, con paura e orrore. “Siamo tutti molto sbalorditi. Nonostante così tanto tempo lontano, abbiamo ancora legami, famiglia e amici lì. E anche i ricordi. Questo fa molto, molto male”, dice questo anestesista.

Parla con i suoi amici rimasti a Kiev, principalmente per assicurarsi che siano ancora vivi. Cerca di non sovraccaricarli di messaggi a tutte le ore, dice. Gli dicono che si rifugiano nelle cantine, quello Sentono le bombe fuori. Dmytro esprime tutto con un tono di tristezza che è impossibile nascondersi. Sua moglie, come lui, è una dottoressa e ucraina e insieme hanno due figlie nate a Barcellona. Come anche i suoi compatrioti, aiuto come puoi attraverso il consolato dell’Ucraina. Questo anestesista non si aspettava questa guerra, nonostante l’escalation di tensione sperimentata negli ultimi anni. “Su questa scala no, non me lo aspettavo. E mi ha lasciato congelato”, conclude. Non è in grado di esprimere di più.