Il Nikkei sale dell’1,75% mentre lo yen allunga la sua sofferenza a 130 per dollaro

Caricamenti in primo piano per il Nikkei questo giovedì, 1,75%, a 26.847,90 punti, mentre l’indice Topix è salito del 2,09% a 1.899,62. Gli aumenti sono stati alimentati da più vendite nel yen, che ha ceduto al cambio di 130,00 yen per dollaronuovi minimi da 20 anni per la valuta giapponese, che non raggiungeva da metà aprile 2002. decisione della Bank of Japan (BoJ), che ha mantenuto il corso della sua politica monetaria ultralassista.