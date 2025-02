Il negozio outlet segreto di Madrid con offerte a partire da 10 centesimi che sta spopolando

La catena di supermercati Lidl ha recentemente aperto tre outlet a Roma, creando un grande clamore. Questi punti vendita, chiamati Factori Discount, sono ancora sconosciuti a molti, ma offrono prodotti a prezzi incredibilmente bassi, a partire da soli 0,10 centesimi. Un video di un utente di social media è diventato virale dopo aver mostrato l’eccezionale convenienza dei prodotti disponibili in questi negozi, che vanno da capi di abbigliamento a piccoli elettrodomestici. Ecco come si presenta il nuovo outlet a Roma.

La crescita di Lidl in Italia

Gradualmente, Lidl ha guadagnato sempre più spazio in Italia, contando nel 2025 già 700 negozi distribuiti in tutta la penisola, oltre a 13 piattaforme logistiche sparse sul territorio. Il successo di questa catena di supermercati di origini tedesche è evidente e per questo motivo impiega 18.500 persone in tutti i suoi punti vendita. Fondato nel 1930 a Neckarsulm, l’obiettivo di Lidl è continuare la sua espansione nel nostro paese, come dimostra il gran numero di nuovi negozi che apriranno questo 2025.

Una nuova strategia di vendita

Recentemente, Lidl ha aperto anche tre outlet a Roma, che stanno servendo come test per la nuova strategia del marchio tedesco di entrare nel mercato dei prodotti a prezzi molto bassi, come ad esempio Primark. Per questo motivo, negli ultimi mesi ha inaugurato in diversi punti della regione Lazio, come Testaccio, Parioli e Eur, tre Factori Discount, in cui vengono venduti tutti i tipi di prodotti a prezzi molto ridotti che partono da 0,10 centesimi. Come era prevedibile, questa iniziativa ha riscosso un grande successo e sono già previste ulteriori aperture di questo tipo.

La scoperta degli outlet di Lidl a Roma

Marco Rossi, noto sui social media come @ilviaggiodimarco e con 13 milioni di follower sulla piattaforma TikTok, è diventato virale dopo aver pubblicato un video sulla sua visita a uno di questi outlet a Roma. «Non posso credere che esista! Un outlet di Lidl dove trovi prodotti a prezzi ridicoli, a partire da solo 10 centesimi! Sì, hai letto bene, offerte che non puoi immaginare. Le persone si contendono letteralmente alcuni prodotti perché sono una vera e propria occasione», commenta all’ingresso del negozio.

«Il trucco? Alcuni hanno la confezione un po’ rotta o sono fuori stagione, ma sono perfetti!», afferma nel titolo del video. «Se ti piace risparmiare, devi andarci, perché ne vale davvero la pena. Affrettati prima che esauriscano tutto, perché queste opportunità non durano a lungo», dice su questo outlet a Roma.

Il video continua con questo influencer che entra in uno di questi outlet di Roma e indica tutti i tipi di prodotti a prezzi molto ridotti. «Qui puoi trovare prodotti a partire da 0,10 centesimi. Ad esempio, un ventilatore portatile a soli 4,99 euro e una friggitrice ad aria a 30 euro», afferma mentre indica questa friggitrice ad aria che è diventata molto popolare negli ultimi tempi e il cui prezzo di solito parte da 70 euro.

Marco Rossi informa anche che ci sono uniformi scolastiche per bambini a partire da 1,49 euro e abbigliamento per adulti, come vestiti a partire da 0,99 euro. «Ci sono maglioni a 3,99 euro e giacche e scarpe a 5,99 euro», afferma mentre cammina per i corridoi, dove rimane sorpreso nel trovare abbigliamento da sci a partire da 9,99 euro. Ecco dove si trovano questi outlet a Roma: