Il negozio del futuro arriva a Barcellona con il Lefties Digital Store

Il futuro del retail arriva a Barcellona di pari passo con Lefties con il inaugurazione del suo nuovo Digital Storesabato prossimo 10 settembre presso il Centro Commerciale Diagonal Mar. Un concetto di retail rivoluzionario che, insieme alla sua personale composto da 80 personeintegra gli ultimi sviluppi tecnologici per offrire ai propri clienti un’esperienza di acquisto più personalizzata e completamente digitalizzata.

L’imponente sede di Barcellona –che ha una superficie di oltre 1.900mq– avrà l’onore di dare il via al prossimo aperture del marchio a livello nazionale. Un’espansione della visione di Lefties che mira ad estendere il suo nuovo modello di shopping alle principali città della Spagna.

MOLTO PIÙ DI UN NEGOZIO

Lefties Digital Store in Diagonal Mar Barcellona offre un’esperienza di acquisto molto diversa a quello di altri stabilimenti di moda. La sua offerta, le sue strutture ei suoi servizi aggiuntivi segnano la nuova tendenza dei negozi del futuro.

La sede di Barcellona è la prima delle imminenti aperture di Lefties a livello nazionale

Innanzi tutto Lefties è la prima catena di moda al mondo a implementare il Servizio di pagamento EasyPay. Grazie a questa tecnologia all’avanguardia, L’attesa in coda alla cassa viene eliminata, consentendo un netto miglioramento dell’esperienza di acquisto. Questo sistema utilizza il Lettura surround RFID per scansionare istantaneamente gli articoli che il cliente deposita davanti al dispositivo Easy Pay, dove può essere effettuato il pagamento sia in vigore, come carta o tramite cellulare.

Questo miglioramento del servizio di acquisto è completato da omnicanale del marchio, che unisce il modello faccia a faccia con quello online. Per facilitare queste procedure, questo nuovo negozio ha incorporato nuovi punti di ritiro e riconsegna di capi acquistati tramite lefties.com completamente automatizzato.

Inoltre, il nuovo Diagonal Mar Lefties elimina le fastidiose attese nei camerini avendo un innovativo sistema di turni di spogliatoio. Con questo nuovo sistema i clienti potranno accedere direttamente agli spogliatoi, se ampiamente disponibili. Ma se la capacità dei tester supera il 50%, il sistema attiverà i turni che consentiranno ai clienti di continuare con l’acquisto in negozio fino a quando non ci saranno tester gratuiti, e quindi il cliente Riceverai un avviso con il numero del tester gratuito nella tua APP oppure stampando un biglietto che verrà fornito. Inoltre, i nuovi tester incorporano a casella di posta di ritorno che il cliente può utilizzare per depositare i capi che non desidera acquistare.

Il nuovo modello di shopping Lefties propone un’esperienza completamente digitalizzata incentrata interamente sul benessere del cliente

Anche questa struttura ha il primo spazio di personalizzazione fisica in cui i clienti potranno vedere al momento il processo di creazione i tuoi disegni. Questo servizio è già disponibile attraverso il sito web lefties.com, ma questa sarà la prima volta che verrà svolto di persona.

Allo stesso modo, Lefties Digital Store a Diagonal Mar Barcelona ne produce molti altri Benefici addizionali per poter vivere un’esperienza completa in ciascuna delle tue visite: aree tematiche, caffetteria, fontanella per clienti e animali, macchine per il divertimento, sportello resi indipendente… Un negozio che offre molto più di ogni altro.

APERTURA A TUTTO ALTO

Per commemorare questa inaugurazione, Il 10 e 11 settembre si svolgerà il #leftiesweekendfestival, un evento completamente gratuito dove puoi goderti la migliore musica dal vivo dei migliori artisti emergenti sulla scena. spettacoli di Twin Melody, Pol Granch, Marc Seguí Y Paola Cendejas si unirà all’ospite internazionale del festival, Maria Angelicadiretto da Miami.

Il #leftiesweekendfestival presenta artisti internazionali

A completare il cast, i dj Laura Put Y Messa di Ettore porteranno la migliore musica al massimo volume con i loro set, magia Y Sergio Giurado porteranno la magia sul palco con i loro spettacoli e il comico benja serra aggiungerà umorismo con i suoi monologhi più divertenti. Tutto questo, sotto la regia di una delle conduttrici più note del momento, Edgar Caroil tiktoker noto come @sensillocons.