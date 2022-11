Il Natale sta arrivando! I cioccolatini di Natale tornano nel famoso marchio a prezzi bassi!

Ti piace il cioccolato? Lidl ha una gamma di cioccolatini per voi quest’anno. Non fate tardi!

Chi non ama i cioccolatini in questo periodo di festa? Sono una vera delizia per le nostre papille gustative, sia per i giovani che per gli anziani. E questa stagione è perfetta per iniziare a goderne.

Questo prodotto è uno dei piatti più consumati al mondo. Può essere consumato come antipasto o come dessert. E ultimamente, Lidl è tornato con queste diverse gamme di cioccolatini che sono apprezzate da tutti!

Quale gamma di cioccolato da Lidl?

All’inizio di questo mese, il rivenditore ha deciso di offrire ai suoi consumatori dei cioccolatini. Infatti, Lidl ci offre la sua gamma Casa Favorina. L’azienda ha creato quest’ultima in modo che ogni famiglia possa condividere questi dolci prodotti. Inoltre, questi prodotti al cioccolato contribuiscono a creare un’atmosfera più serena nelle famiglie.

Potete scegliere in base alle vostre preferenze. C’è un scelta per i bambiniPossono decidere tra gli orsetti gommosi e gli altri animali gommosi. Queste delizie colorate faranno la gioia dei più piccoli. E per farli divertire di più durante le feste, si possono anche acquistare baubles ripieni per decorare l’albero. Lidl offre anche una selezione di ballotin, papillotes e tartufi di cioccolato. Quale modo migliore per condividerli se non con la famiglia e gli amici? Potete anche regalarli ai vostri cari.

Lidl non dimentica di produrre il pan di zenzero rivestito per le persone tradizionalisti. E se siete alla ricerca degli stessi tipi di prodotti, il marchio vende anche frutta di marzapane, torrone o marrons glacés.

E se questi prodotti non vi soddisfano e volete acquistare cioccolatini di marca, potete trovarli sugli scaffali dei negozi tedeschi. I marchi di cioccolato più importanti sono Ferrero, Côte d’Or, Révillon e Delacre. Potete scegliere ciò che più vi aggrada. Tutti questi tipi di cioccolato sono disponibili in tutti i negozi Lidl.

Data del ritorno dei cioccolatini di Natale sugli scaffali

Stiamo tutti aspettando il momento in cui questi articoli usciranno e potremo godere di questi dolci prodotti. Bene, questo è il momento giusto! È l’inizio di novembre e i cioccolatini iniziano finalmente a comparire in quasi tutti i supermercati. Infatti, i cioccolatini segnano l’inizio dei preparativi per i festeggiamenti di fine anno e questo per il massimo piacere dei più golosi.

A partire dal 2 novembre, tutti potranno acquistare queste prelibatezze presso Lidl. È il momento di iniziare a prepararsi per le festività acquistando i cioccolatini della linea Favorina. Questa gamma offre cioccolatini di qualità per tutta la famiglia.

In passato, la produzione di cioccolato era molto limitata e poche persone potevano permetterselo. In effetti, era difficile trasformare la fava di cacao in cioccolato perché le industrie non erano abbondanti come oggi. Anche l’importazione da un Paese all’altro richiedeva molto tempo. Solo le persone importanti o ricche potevano permetterselo.

Con il passare del tempo, questa prelibatezza è stata prodotta sempre più spesso da diverse aziende. Offrire cioccolato in questi momenti di festa è diventata una tradizione. Oggi tutti possono goderne con diverse gamme! Lidl ve li presenta a prezzi bassissimi!

Cioccolato di Natale, a che prezzo?

Come sempre, Lidl vende i suoi prodotti a un prezzo straordinario. Non sorprende che i cioccolatini possano essere acquistati a un prezzo mini. Il prezzo degli articoli è, tra l’altro, il seguente, sotto gli 8 euro. È quindi possibile acquistarne in quantità. Rendete le vostre feste migliori di quanto non siano già con questi prodotti.

Ad esempio, i tartufi al cioccolato costano solo 2,79 euro. Pan di zenzero tradizionale a 1,99 euro, o anche lecca-lecca al cioccolato per i più piccoli a 1,09 euro. Dove si possono trovare offerte più basse? Perché non approfittarne? È inoltre importante notare che i prezzi possono cambiare nel tempo. In effetti, c’è la possibilità di un aumento, ma soprattutto di una diminuzione, in modo che il maggior numero possibile di persone ne possa beneficiare.