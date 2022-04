Il Napoli perde il ritmo della gara scudetto: il gol all’ultimo minuto di El Shaarawy regala alla Roma di Jose Mourinho un punto cruciale

Un pareggio all’ultimo minuto segnato da Stephan El Shaarawy ha regalato all’AS Roma di Jose Mourinho un punto cruciale in trasferta allo Stadio Diego Armando Maradona e probabilmente ha posto fine ai sogni scudetto per il Napoli. Nel primo tempo il futuro giocatore del Toronto FC Lorenzo Insigne ha aperto il referto calciando un rigore alle spalle del portiere della Roma Rui Patricio, ma non è bastato a mantenere il ritmo della corsa al titolo con Inter e Milan che hanno vinto le rispettive partite venerdì.

Allo Stadio Diego Armando Maradona, la squadra di casa è stata costretta ad accontentarsi di un pareggio per 1-1 quando la Roma di Mourinho si è imposta a fine stagione per il quarto e ultimo posto in Champions League. Il Napoli è ora a quattro punti dal Milan con solo cinque partite da giocare e due punti dall’Inter, che ha ancora una partita da giocare. Ci aspetta un incredibile e imprevedibile tratto di fine stagione poiché le prossime partite aiuteranno a determinare quella che è stata la gara di scudetto più emozionante dell’ultimo decennio con tre squadre coinvolte fino alla fine, anche se il Napoli lo è ora dietro. Il sorteggio di lunedì è stato teso, le possibilità erano poche e lontane tra loro per entrambe le squadre.

Il Napoli può tornare in gara?

L’ultimo scudetto del Napoli arriva nella stagione 1989-90, quando Diego Armando Maradona è il protagonista del club e della città. E per questo motivo i tifosi aspettano pazientemente un ritorno alla gloria e il risultato di lunedì contro l’AS Roma ha reso ancora più difficile realizzare questo sogno in questa stagione.

Il Napoli di Luciano Spalletti non ha altra scelta che recuperare il ritardo dopo aver perso punti lunedì, con un weekend cruciale in vista dell’appuntamento in trasferta contro l’Empoli, quando la capolista AC Milan affronterà la Lazio e l’Inter ospiterà la Roma. Hanno un disperato bisogno di vincere la prossima partita e sperano che sia l’AC Milan che l’Inter perdano punti considerando la difficoltà della loro prossima partita del fine settimana. È un’ottima opportunità per riprendersi da un pareggio deludente e recuperare il terreno perso.

Mourinho non è riuscito ad avvicinarsi

Sebbene il pareggio sia nel complesso un risultato positivo per Mourinho considerando gli avversari e il modo in cui è stato segnato il pareggio, questo risultato non cambia molto le possibilità della Roma di finire tra le prime quattro. Sabato la Juventus ha pareggiato contro il Bologna e questa poteva essere l’occasione per guadagnare punti. Alla fine, il pareggio è ancora un risultato solido visto che si trova al quinto posto, a soli cinque punti dalla Juve.

Pre-partita, Mourinho ha detto che l’obiettivo dovrebbe essere il quinto posto e sembra essere sulla buona strada anche se la partita del prossimo fine settimana contro l’Inter sarà ancora una volta fondamentale per il loro finale di stagione. L’AS Roma è in una serie estremamente positiva e non perde una partita di Serie A dal 9 gennaio contro la Juventus. Mourinho vuole rendere ancora più emozionante questo finale di stagione per i tifosi della Roma, l’ultima squadra italiana a partecipare a una competizione europea. I giallorossi giocheranno le semifinali di Conference League con lo Special One che ha l’obiettivo finale di riportare al club un trofeo per porre fine a 14 anni di siccità. Puoi seguire tutta l’azione della Conference League su Paramount+.