Il Museo della moda di Parigi esalta Frida Kahlo oltre i cliché

È stata una delle artiste più influenti e riconosciute del 20° secolo e, anni dopo la sua morte, la messicana Frida Kahlo ha continuato a diventare a icona che ha trasceso il suo tempo. Per questo motivo il Museo del Moda da Parigi ora esalta la creatrice, che ha aperto la strada all’uso dell’abbigliamento per definire la sua identità e affermarsi.

“Frida Kahlo, al di là dei cliché“, aperta al pubblico dal 15 settembre al 31 dicembre, espone più di 200 oggetti della collezione personale dell’artista, scoperti a La Casa Azul nel 2004. E, come centro nevralgico della Storia della Moda, il cosiddetto Palais Galliera approfondisce per la prima volta il suo rapporto con l’abbigliamento.

“L’importanza del capo per costruirci, per esprimerci, è assolutamente rilevante e pertinente, e questi sono i messaggi che vogliamo trasmettere qui, come l’impatto di questa donna straordinaria, che è diventata un’icona della moda”, sottolinea nella presentazione della mostra il direttore della Galliera, Miren Arzalluz.

Curata dalla messicana Circe Henestrosa, direttrice della scuola di moda Lasalle College of Arts di Singapore, la mostra difende attraverso indumenti, lettere, accessori, medicinali e persino protesi mediche che Kahlo non è stata solo una vittima di malattie e tragedie, come l’hanno ritratta i primi importanti studi su di lei negli anni ’80.

“Ha sofferto, molto. Non lo negheremo. Ma ha vissuto una vita intensa e piena e non si è lasciata definire dalle sue disabilità. Si è definita mettendo il suo corpo al servizio dell’arte ed esprimendo creativamente la sofferenza.“, dice Henestrosa.

Scopri il teaser della mostra “Frida Kahlo, au-delà des apparences” ! Maggiori informazioni: https://t.co/0OVrc13u3Y pic.twitter.com/hyQvzQvvZG — Palazzo Galliera (@PalaisGalliera) 6 settembre 2022

Per la curatrice, l’aspetto di Kahlo è stato il suo modo di esprimere le sue preoccupazioni politiche e identitarie, un esempio che può essere un motore di creazione e ispirazione per le nuove generazioni che oggi si avvicinano al suo lavoro.

Infatti Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, nata nel 1907 a Coyoacán, figlia di una meticcia di origine spagnola e autoctona della regione di Oaxaca e figlia di un immigrato tedesco, arrivato al dipingere attraverso la sofferenza.

All’età di sei anni la poliomielite ha lasciato una gamba più corta dell’altra e a 18 un terribile incidente stradale l’ha costretta a letto, costringendola a sottoporsi a innumerevoli interventi chirurgici nel corso della sua vita per cercare di alleviare dolori e problemi alla colonna vertebrale. .

Iniziò quindi a dipingere, dal suo letto d’ospedale, dicendo addio per sempre alla sua aspirazione a diventare medico.

La moda come oggetto di autocostruzione

Anche se per anni si diceva che indossasse abiti tipici perché il suo compagno, il pittore Diego Riveragli piaceva, la verità è che Kahlo iniziò a indossare abiti lunghi all’età di 20 anni per nascondere i suoi problemi di salute.

Successivamente, si unì agli appelli delle autorità messicane dopo la Rivoluzione che scosse il paese per un decennio, terminato nel 1920, per adattare quello stile delle matriarche di Tehuana come un modo per rivendicare la loro “messicanità”.

“Frida Kahlo resiste perché è stata in grado di rompere molti tabù sull’esperienza del corpo femminile, su cosa significa convivere con un corpo disabile e usare la creatività per sentirsi meglio”, difende Henestrosa.

Il curatore ritiene che Kahlo sia un esempio di forza, resistenza e libertà per il pubblico che oggi scopre l’artista e vede come ha celebrato le sue radici, il suo aspetto, una libertà sessuale che l’ha portata ad avere amanti sia maschi che femmine. donne.

La mostra è un adattamento delle collezioni del Frida Kahlo Museum che hanno già attraversato grandi città come San Francisco o Londra, ma è la prima a prestare tanta attenzione alla moda come oggetto di costruzione personale e al suo tempo in Europa e il suo contatto con i surrealisti in Francia.

Come proprio tocco, Parigi aggiunge alla mostra le creazioni di grandi designer contemporanei come Alexander McQueen; Jean Paul Gaultier; chanell; Maria Grazia Chiuri, da Dior, o Riccardo Tisci, da Givenchy, che hanno bevuto, direttamente o indirettamente, dall’inesauribile fonte di stile e ispirazione che era Frida Kahlo.