Il motivo per cui fallisce sempre quando inizi una dieta dopo le vacanze

Ci sono periodi dell’anno in cui una certa parte della popolazione decide, in massa, di farlo Dieta per dimagrire. Questo accade soprattutto dopo Natale e dopo il vacanze D’estate. Nelle ultime settimane abbiamo mangiato peggio e in quantità , e l’esercizio fisico si è distinto per la sua assenza. Quindi ci siamo posti l’obiettivo di perdere peso indossare “a dieta” o “a regime”, ma non otteniamo quasi mai il risultato atteso. E ha una spiegazione.

In primo luogo, e come abbiamo già commentato in qualche occasione, il concetto di “fare una dieta” per dimagrire dovrebbe, in molti casi, essere soppresso. Ed è che di solito include metodi restrittivi che non generano aderenza; cioè, sono impossibili da mantenere a lungo termine e finiamo per lasciarli.

Se stiamo cercando risultati buoni e duraturi, dobbiamo adottare un’alimentazione sana e sport come Stile di vita e non come qualcosa di temporaneo. Forse non ci accorgeremo dei cambiamenti così rapidamente come se mangiassimo solo ananas e pollo, ma potremo vedere -e, soprattutto, mantenere- i benefici a lungo termine, sia fisicamente che in termini di salute.

Inoltre, non dimenticare ileffetto rimbalzo” che si verifica quando torniamo alla nostra dieta abituale dopo aver fatto questo tipo di dieta, che ci farà tornare al nostro peso precedente. Questo ci fa tornare alla dieta più e più volte e inserire a Circolo vizioso -e folle- da cui dobbiamo scappare.

Un altro motivo per cui potresti “fallire” nella tua dieta dimagrante è frustrazione frutto dell’impazienza. Vogliamo vedere i risultati e li vogliamo ora. Ma perdere peso in modo sano richiede poco fatica e perseveranza. Mangiare in modo sano ed equilibrato, non consumare più calorie di quelle che spendiamo, praticare esercizio fisico e riposare correttamente sono le principali chiavi per perdere grasso in modo sano e senza effetti di rimbalzo.