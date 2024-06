Il motivo per cui Aldi sta rubando clienti a Lidl

La rivalità tra i supermercati in Spagna: Aldi e Lidl a confronto

La concorrenza nel settore dei supermercati in Spagna è feroce, con numerose catene che lottano per catturare l'attenzione e la lealtà dei consumatori. Tra queste, spiccano Aldi e Lidl, entrambi colossi tedeschi, che negli ultimi anni si sono distinti per la loro rivalità accesa. Man mano che i consumatori diventano più esigenti e consapevoli del valore, della qualità e dell'origine dei prodotti, Aldi sembra essere in vantaggio, in particolare per quanto riguarda i prodotti freschi.

La competizione nel mercato dei prodotti freschi è particolarmente rilevante, poiché questa categoria rappresenta una parte significativa della spesa alimentare annua delle famiglie spagnole. Nel 2023, i prodotti freschi rappresentavano quattro su dieci euro spesi in alimenti, per un totale di quasi 39.000 milioni di euro. Questi sono dati che Aldi ha rivelato nella sua sesta edizione dell'Osservatorio dei Prodotti Freschi in Spagna, mostrando una netta differenza con il suo più stretto concorrente, Lidl.

L'Osservatorio dei Prodotti Freschi in Spagna di Aldi

Aldi ha presentato la sesta edizione del suo Osservatorio dei Prodotti Freschi in Spagna, rivelando dati significativi sul comportamento dei consumatori e le tendenze del mercato. Nonostante l'aumento dei prezzi dei prodotti freschi, questa categoria ha mantenuto la sua importanza nel carrello della spesa degli spagnoli. Tuttavia, l'aumento dei costi per i frutti di mare e i pesci freschi ha portato i consumatori a spendere meno in questi prodotti, concentrandosi invece su altre opzioni fresche e accessibili.

Secondo il rapporto, i consumatori considerano principalmente quattro fattori quando scelgono prodotti freschi: il rapporto qualità-prezzo (72%), la qualità (50%), il prezzo (49%) e l'aspetto (47%). Nove su dieci acquirenti considerano il prezzo un fattore determinante. Questi dati dimostrano che Aldi ha saputo posizionarsi adeguatamente, offrendo prodotti che soddisfano le aspettative dei consumatori.

La strategia di Aldi: ascoltare il consumatore

Uno delle principali sfide che le catene di supermercati devono affrontare è la crescente preoccupazione per l'origine dei prodotti freschi. Nel 2023 e all'inizio del 2024, la provenienza degli alimenti è diventata ancora più importante, con il 79% dei consumatori che presta attenzione a questo aspetto. Aldi ha risposto a questa tendenza privilegiando l'acquisto di prodotti di origine nazionale, un elemento chiave per guadagnare la fiducia dei suoi clienti.

Il rapporto di Aldi mostra che il 62% dei consumatori considera l'origine un fattore determinante nell'acquisto di prodotti freschi, e l'82% preferisce prodotti di origine nazionale rispetto a quelli stranieri. Inoltre, il 74% dei consumatori dà la priorità all'acquisto di prodotti regionali rispetto a quelli nazionali o importati. Questa strategia di approvvigionamento locale non solo soddisfa le aspettative dei consumatori, ma rafforza anche l'economia locale e garantisce freschezza e qualità.

Lidl: un problema di percezione e strategia

Allo stesso modo di altri supermercati, Lidl ha recentemente ricevuto critiche per il suo approccio nell'acquisto di prodotti freschi da paesi come Marocco, Argentina e Sudafrica, dove i costi di produzione sono più bassi. Anche se questo permette a Lidl di offrire prezzi competitivi, la percezione dei consumatori è negativamente influenzata quando scoprono che molti di questi prodotti non sono di origine spagnola.

Aldi ha capitalizzato quest'errore del suo concorrente, evidenziando l'origine dei suoi prodotti freschi e garantendo che una grande parte della sua offerta proviene da produttori locali. Questa trasparenza e impegno per l'origine nazionale dei suoi prodotti è stato un fattore cruciale nell'attrarre clienti che apprezzano l'autenticità e la qualità dei prodotti freschi.

La gamma di prodotti freschi di Aldi

Aldi offre ai suoi clienti un assortimento di circa 500 prodotti freschi, con un chiaro focus sulla qualità e l'origine locale. Circa l'80% di questi prodotti sono di origine nazionale, soddisfacendo non solo le richieste dei consumatori, ma anche rafforzando l'economia locale. Questa strategia ha permesso ad Aldi di emergere come una catena che non solo offre prezzi competitivi, ma rispetta anche la catena del valore e supporta i produttori locali.

Inoltre, Aldi ha implementato promozioni e offerte che permettono ai consumatori di acquistare prodotti freschi di alta qualità a prezzi accessibili. Questa combinazione di qualità, prezzo e origine locale è stata una formula vincente per Aldi, aiutandola a catturare una quota di mercato sempre maggiore.

