Il monaco che fa un figurone e sarà una tendenza questo autunno è di Pedro del Hierro ed è un vero affare.

Ora puoi iniziare a pensare agli abiti che indosserai nella prossima stagione. Per questo motivo, la tuta che fa sembrare snella di Pedro del Hierro è uno dei capi principali e è in offerta.

Potrai godere di uno sconto di quasi l’80% su una versatile tuta verde acqua che toglie il fiato.

Non perderti la tuta che fa sembrare snella di Pedro del Hierro.

È disponibile su Cortefiel, che regala sempre una grande quantità di capi delle marche più esclusive con sconti e prezzi più bassi.

In questo caso, la tuta lunga con maniche lunghe è realizzata in leggera sarga al 100% di cotone. Pesa solo 154 grammi, è di tipo camicia, con carré a punta e tasche applicate inclinate sul davanti. Ha anche carré e tasche applicate sul retro.

Si chiude comodamente mediante bottoni sul davanti e presenta vari dettagli come la cintura con passanti e polsini abbottonati.

Come puoi vedere, molti dettagli che lo rendono un capo speciale da acquistare in questo momento. In questo modo, ti anticipi alla prossima stagione e offri un look completamente diverso alle tue uscite.

Di cosa è fatto e come puoi prendertene cura

Questa tuta è realizzata al 100% in cotone. E per poterla curare e averla a lungo, la temperatura massima di lavaggio è di 30°C. Dal sito web di Cortefiel spiegano che non va sbiancata, non va asciugata in asciugatrice delicata, va stirata a temperatura media e la pulizia a secco va effettuata con percloroetilene.

Sconto di quasi l’80%

La tuta verde fa parte della vendita flash sul sito web di Cortefiel, quindi questo sconto terminerà presto e te la perderai.

Il prezzo originale era di 189 euro e con lo sconto del 79% sul sito web, puoi acquistarla per soli 39 euro. Un super sconto che ti permette di avere un abbigliamento diverso e adatto ai tempi attuali, di una delle marche più esclusive che esistono, Pedro del Hierro.

La taglia disponibile al momento è la S, quindi se è la tua, puoi correre perché tra qualche giorno potrebbe non esserci più e non potrai ottenerla in offerta e a un prezzo più basso.

Sul sito web di Cortefiel trovi maggiori informazioni su come ottenere questa tuta, le spese di spedizione e altro ancora.

