Il mobile più utile e confortevole di Lidl che cambierà la tua vita: arreda il bagno con facilità.

I mobili sono indispensabili in casa per molte ragioni, principalmente per la funzionalità di ognuno di essi e anche per quanto possono contribuire a decorare qualsiasi spazio, sia esso piccolo o grande. Oggi ti mostriamo un mobile da bagno di Lidl che sta spopolando nelle vendite e dal quale potrai trarre molto vantaggio, un successo che puoi ottenere ora con uno sconto incredibile… sbrigati!

Anche se Lidl è un negozio specializzato principalmente nell’alimentazione, ha anche una sezione per la casa in cui puoi trovare prodotti molto interessanti, come mobili, elettrodomestici o tessuti. La catena tedesca ha successo in Italia grazie a un’eccellente rapporto qualità-prezzo, con molti prodotti che diventano virali e scatenano una vera e propria follia per ottenerli.

Il mobile da bagno di Lidl che è in super sconto

Si tratta dell’Armadio da bagno Corfu, uno dei mobili più belli che sia mai stato proposto dalla catena tedesca e che è molto completo e funzionale, quindi potrai sfruttare al massimo sia il suo spazio di archiviazione che il suo stile per creare un ambiente decorativo. Attualmente ha uno sconto del 20% che porta il suo prezzo finale a soli 47,99 euro, un affare che non puoi lasciarti sfuggire.

Questo fantastico mobile da bagno di Lidl ha un design moderno, appartenente alla serie Corfu, di colore marrone con maniglie in metallo e altre caratteristiche molto interessanti che dettagliamo di seguito:

2 cassetti e 2 porte.

Imitazione di legno di rovere di alta qualità.

Scaffale regolabile in altezza per creare diversi spazi di archiviazione.

Cassetti con scorrimento morbido con guide in metallo resistente.

4 gambe resistenti.

Maniglie in metallo.

Realizzato in plastica, legno e alluminio.

Rivestimento in resina melamminica.

Resistente ai graffi.

Facile da pulire.

Misure 96 x 28 x 60,4 cm (lunghezza, profondità, larghezza).

Peso 20,5 kg.

Ideale da abbinare ad altri mobili della serie Corfu, nel kit di vendita sono incluse le istruzioni per il montaggio e i materiali necessari per montarlo senza problemi e con totale sicurezza.

Se vuoi dare al tuo bagno un tocco decorativo mentre guadagni spazio di archiviazione e funzionalità, senza dubbio questo mobile da bagno di Lidl è un’ottima opzione poiché a livello estetico ha molto da dire per adattarsi praticamente a qualsiasi ambiente. Buono, bello e con uno sconto incredibile… non si può chiedere di più!

