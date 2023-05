Il mobile più elegante che troverai da Ikea: ecco la novità che sta spopolando

I mobili sono essenziali in casa, alcuni specifici in diverse stanze e tutti con una funzionalità chiave per ogni caso specifico, oltre ad essere molto rilevanti anche a livello decorativo. Oggi ti mostriamo un mobile di Ikea che è super elegante, forse il più di tutto il suo catalogo, e che potrai trasformare nella star dell’arredamento della tua casa con pochissimi soldi… ne trarrà molto beneficio!

Nel vasto catalogo di Ikea puoi trovare centinaia di mobili per equipaggiare qualsiasi angolo della tua casa o dell’ufficio come desideri in ogni caso, alcuni indicati anche per spazi esterni, come giardini o terrazze. Il negozio svedese è leader in un settore molto competitivo grazie a una formula di successo che trionfa in vari paesi ed è già un classico: mobili economici che devi montare a casa.

La Cómoda MALM di Ikea, l’arredo più elegante

Si tratta della Cómoda MALM, una bellissima cassettiera a 4 cassetti che diventerà la star assoluta della tua camera da letto o di qualsiasi spazio in cui vorrai collocarla, dato che puoi sfruttarla in qualsiasi stanza in cui la vuoi posizionare. Attualmente ha un prezzo di soli 129€, un vero affare poiché puoi sfruttarla molto sia a livello funzionale che estetico.

Questa fantastica cómoda MALM di Ikea ha un design super elegante, con linee pulite, in nero e con un’estetica semplice che la farà adattare perfettamente a qualsiasi stile decorativo. I cassetti si aprono e si chiudono facilmente, ed è consigliabile fissare il mobile al muro per evitare incidenti, soprattutto se hai bambini in casa. Ogni cassetto ha la capacità di contenere circa 15 pantaloni piegati o circa 30 magliette piegate, quindi con 4 ne avrai molto spazio di stoccaggio.

Le misure di questa cassettiera sono 80 cm di larghezza, 48 cm di profondità e 100 cm di altezza. Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua produzione, sono pannello superiore di particelle, tinta, vernice acrilica trasparente e foglio di frassino. Per mantenerla sempre nelle migliori condizioni di pulizia è consigliabile passare un panno umido con un detergente delicato e poi asciugare con un panno completamente asciutto.

Se hai bisogno di spazio di stoccaggio e vuoi anche un mobile con stile ed eleganza, non c’è dubbio che questa cómoda MALM di Ikea sia una delle tue migliori opzioni.

4.3/5 - (6 votes)