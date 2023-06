Il mobile nordico di Primark che sembra uscito da Maisons du Monde.

I mobili nordici sono di moda, e in generale tutto ciò che riguarda questo stile dalle linee semplici che ha molti benefici nell’arredamento di qualsiasi spazio, sia che si tratti di una casa che di un ufficio, per esempio. Oggi ti mostriamo un mobile nordico di Primark che sta spopolando nelle vendite perché sembra proprio di Maisons du Monde e darà una personalità incredibile alla decorazione della tua casa… corre perché vola!.

Primark ha guadagnato un terreno molto importante per quanto riguarda la decorazione della casa, perché nonostante sia sempre stato un negozio di moda e calzature, è vero che negli ultimi due anni ha fatto un grande salto nel settore della decorazione e della casa, con molto successo, combinando design e ottimi prezzi, qualcosa che piace sempre al pubblico.

Il tavolo nordico di Primark che vorrai nel tuo soggiorno

Si tratta del tavolino nero in legno, un bellissimo tavolino in stile nordico che darà molta personalità a qualsiasi angolo della tua casa, ideale sia per il soggiorno che per la sala o una camera da letto, è così versatile che starà benissimo ovunque lo metti. Attualmente ha un prezzo di soli 15 euro, un vero affare che sicuramente vale la pena cogliere al volo.

Questo fantastico tavolino nordico di Primark ha uno stile nordico molto marcato che si identifica chiaramente con lo stile nordico, con la superficie superiore di colore nero e un’estetica simile a un vassoio rotondo, mentre le gambe sono in legno, una combinazione ideale di materiali e colori. Se il nero non ti convince molto, puoi optare per il modello in tonalità blu-grigio.

Lo stile nordico, un successo nell’arredamento

Se c’è uno stile decorativo che ha trionfato negli ultimi anni, senza dubbio si tratta dello stile nordico, il quale fornisce spazi con sensazione di ampiezza e luminosità, anche con un certo minimalismo per puntare su utilizzare solo il necessario e che tutto appaia meglio. È lo stile ideale se cerchi ambienti caldi e accoglienti in cui sentirsi a proprio agio in ogni momento, dando molta importanza alla naturalezza, ad esempio nell’utilizzo di materiali come il legno.

Gli stampe geometriche sono quelli che si utilizzano di più in questo stile, e devi anche tenere presente che se utilizzi quadri per decorare devi creare composizioni che forniscano originalità e calma allo spazio.