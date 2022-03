Il misterioso virus che colpisce il plotone Volta

I ciclisti della Volta, come già accaduto alla Parigi-Nizza e alla Tirreno-Adriatico, le altre due tappe del World Tour finora disputate in Europa, sono corsi afflitti da un virus, che nulla ha a che vedere con il covid-19, poiché tutti i test PCR e antigene sono risultati negativi. Questa nuova epidemia di ciclismo ha causato più di 60 vittime nell’evento francese e altre trenta tra Italia e Catalogna.

La Volta, senza andare oltre, ha subito l’abbandono a causa del virus di alcune delle figure più importanti che si erano iscritte alla gara come Tom Dumoulinvincitore del Giro 2017 e secondo nel 2018, proprio come ha fatto al Tour; Simone Yachtil vincitore della Vuelta 2019; Richie Porterche indossava il pettorale ed era terzo nel Tour 2020 e Michal Kwiatkowskicampione del mondo nel 2014.

“Il virus si presenta con un quadro clinico di malessere generale e problemi respiratori, che costringe i corridori a puntare i piedi”, affermano le fonti mediche consultate. Non c’è squadra che sia stata risparmiata da questa epidemia di ciclismo. Ma la cosa curiosa è che colpisce solo i corridorida quando sono stati risparmiati dal virus direttori sportivi, massaggiatori, meccanici e marketing, pubbliche relazioni e addetti stampa delle squadre.

Ad esempio, il team Movistar ha perso il veterano nel Volta José Joaquin Rojas, che ha presentato un quadro medico con i sintomi descritti. “Abbiamo fatto i test per il coronavirus ed è stato negativo”, spiega. Paolo Lastra, direttore di Movistar, all’inizio della quinta tappa del round catalano, a La Pobla de Segur. “La cosa sorprendente”, aggiunge Joseph Louis Jaimerena, un altro dei tecnici della squadra telefonica – è che non ci riguarda. Forse quello che succede è che i corridori indossano la mascherina da quasi due anni ovunque e con lo sforzo che fanno, e che gli altri membri della squadra non lo fanno, il virus li attacca con maggiore virulenza.

“Non avrebbe alcun senso collegare questa epidemia con problemi di doping – dice un altro Consulto medico spagnolo– In primo luogo perché le sostanze dopanti non hanno mai dato problemi respiratori e in secondo luogo perché, nel caso qualcuno scommetta su queste pratiche, è assurdo pensare che tutti farebbero lo stesso in qualsiasi squadra”.

Va inoltre escluso che l’origine possa essere correlata a integratori vitaminici poiché ogni squadra utilizza il marchio che li sponsorizza e c’è una varietà di produttori sparsi in tutto il gruppo.

E allora? Si chiede ai medici di squadra. “Non ne abbiamo idea”, è stato onesto un medico spagnolo di una squadra di alto livello. L’unica cosa a cui possiamo pensare è che, proprio a causa del paura del covidquando un corridore avverte sintomi simili alla pandemia, sceglie di abbandonare per paura e prima di sopportare di più in bicicletta.

Le teorie sono varie se chiedi tra gli allenatori delle squadre alle partenze del Volta e, a volte, le risposte date dai corridori o dagli assistenti sono le più assurde. Proprio questa epidemia ha impedito che ci fosse un maggior numero di stelle nel girone catalano, poiché diverse figure erano in un periodo di recupero dopo essere state colpite dal virus durante la Parigi-Nizza o la Tirreno-Adriatico.