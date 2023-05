Il miracolo di Ikea per mettere in ordine il tuo armadio costa meno di quattro euro.

L’ordine è essenziale nella nostra vita, ovunque, e soprattutto a casa, poiché avere tutto ordinato ci garantisce un ambiente più sano, pulito, piacevole e bello, tra gli altri. Oggi ti mostriamo un incredibile invenzione di Ikea per mettere in ordine il tuo armadio che ti aiuterà a tenerlo molto più organizzato, tanto che realmente ti cambierà la vita… ed è a un prezzo stracciato!

Ikea è la regina assoluta dell’ordine e dell’organizzazione domestica, con invenzioni così ingegnose e incredibili che persino molti altri negozi e aziende li imitano per creare le loro versioni. Il negozio svedese fa tendenza praticamente in tutto ciò che mette in vendita, ed è senza dubbio un negozio di riferimento per quanto riguarda la decorazione e gli articoli per la casa.

La gruccia multipla di Ikea di cui hai bisogno nel tuo armadio

Si tratta della Gruccia multipla KOMPLEMENT, una meraviglia di invenzione del negozio svedese per poter mettere un gran numero di accessori su una sola gruccia, il che ti permetterà di godere di molto spazio libero nell’armadio per usarlo per riporre altre cose. Attualmente ha un prezzo di €3,99, un prezzo ridicolo se si considera quanto offre e tutto il servizio che ti fornirà.

Questa fantastica gruccia multipla di Ikea è ideale per organizzare sciarpe, foulard, cinture o cravatte, con spazio per collocare 18 accessori in modo indipendente ma occupando solo lo spazio di una gruccia convenzionale, il che è senz’altro una meraviglia assoluta. Di colore bianco, oltre ad essere molto funzionale ha anche il suo punto decorativo per dare un tocco molto speciale all’interno del tuo armadio.

È un oggetto così versatile che puoi utilizzarlo anche in bagno per appendere piccoli asciugamani, ad esempio, e anche in qualsiasi zona umida all’interno. Le sue dimensioni sono 32 cm di larghezza e 72 cm di altezza, ed è un accessorio realizzato al 100% in polipropilene per la parte degli anelli e acciaio con rivestimento in polvere per la parte dell’attacco. È molto importante che tu tenga presente le seguenti raccomandazioni del produttore per la sua cura:

Lavare a mano, a una temperatura massima di 30 °C.

Non utilizzare candeggina o sbiancanti.

Non asciugare in asciugatrice, deve asciugarsi appesa all’aria.

Non stirare.

Se cerchi un modo per organizzare i tuoi accessori all’interno del tuo armadio, questa gruccia multipla di Ikea sarà un’ottima opzione, e con il prezzo che ha senza dubbio merita la pena provarla, ne trarrai così tanto vantaggio che ti piacerà.