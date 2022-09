“Il mio errore è stato non chiedere aiuto e non smettere di fumare canne”

quando Mai Meneses (Madrid, 1978) ha letto il libro di Ángel Martín in cui ha aperto il vaso di Pandora dei suoi problemi di salute mentale, si è sentita riflessa come in uno specchio. Colui che è stato il primo espulso da ‘OT 2’ ha avuto successo con Kim Fanlo, il suo ex partner sentimentale, con il quale ha creato il gruppo Bambino Daconte. Ma il successo nella musica non gli andava bene. La sua mancanza di autostima l’ha portata a ricorrere ad alcol e droghe e ha finito per portare ad episodi psicotici, come dettagliato nel libro ‘Avevo così tanto da darti’, a cura di Plaza & Janes. Un’opera in cui spiega di aver attraversato una fase in cui ha parlato con le piante e che pensava di poter controllare la pioggia. Ha proibito ai suoi genitori di leggerlo “così non soffrano”. E l’ha intitolata come la canzone che ha segnato la sua carriera, anche se non è quella di cui si sente più orgogliosa. “L’ho scritto in cinque minuti con l’aiuto di qualche sostanza”, ricorda.

Nel libro si definisce in molti modi: empanada, panfila, all’oscuro, malinconica, drammatica, dice di non aver mai considerato il suo posto come un successo… È un’autobiografia e sembra scritta dal suo peggior nemico.

Quando ho iniziato a scriverlo ero molto insicuro e volevo catturare quell’evoluzione nel libro, che poi finisce per essere un po’ più brillante. Era un modo per confrontarmi con il mio concetto di me stesso, ed è stato piuttosto difficile.

Perché spiegare ora come ha toccato il fondo? È stata terapia per te? Perché c’è chi potrebbe pensare che sia una resa dei conti con il suo passato e con Kim Fanlo, che non ne esce molto bene.

L’ho scritto come terapia, per mettere in ordine le mie idee. Quando l’ho fatto scrivere l’ho riposto in un cassetto. È stato lì per sei mesi, finché non ho letto il libro di Ángel Martín “In caso le voci tornassero”, che spiega la sua esperienza con un’epidemia psicotica, e ho sentito di non essere l’unica persona a cui era successo.

L’importanza di rompere i tabù e rendere visibile la salute mentale.

Ho pensato che il mio libro potesse aiutare ad essere un altro riferimento in materia di salute mentale. Dire che quando hai un problema devi chiedere aiuto, e che è importante parlarne affinché il tabù di andare dallo psichiatra, in terapia…

L’errore che hai fatto nel tuo momento peggiore non è stato chiedere aiuto?

Non chiedere aiuto e non smettere di fumare canne, cosa che già mi faceva stare molto male. dovevo averlo lasciato

Dice che con Kim ha incontrato la marijuana (“Ho passato la giornata a fumare canne”, scrive) e che gli ha dato tutto il potere sulla sua autostima. Lo descrive come freddo, calcolatore e assente. Stai aspettando una risposta dal tuo ex partner?

Non lo so, anche se non mi interessa. Ho detto la mia verità, ma ci sono cose che ho dovuto spiegare perché sono sempre stato in silenzio. Non l’ho fatto per ferirti o turbarti. Non lo vedo da 13 anni, quindi non so com’è adesso.

Racconta di come è passato attraverso terapie e psichiatri, che ha sofferto di disturbo bipolare, ansia, depressione, episodi psicotici, paranoia… Come sta adesso?

Sto bene, medicato quindi non ho psicosi, ma bene.

È qualcosa che si può superare o non si guarisce mai veramente?

Mi è stato detto di no, ma ci proverò. Ho questa speranza. Quando il mio medico me lo permetterà, interromperò di nuovo il farmaco per vedere cosa succede.

Confessa di essersi appassionata alla paranoia, cosa che l’ha portata fuori dalla monotonia perché la sua vita era come in un videogioco.

Succede a molte persone, ho capito dopo aver scritto il libro. È come se il mondo reale a volte fosse un po’ blando e, invece, l’altro fosse come vivere in un sogno costante e dove tu sei anche il centro dell’universo.

“Quando il mio medico me lo permetterà, interromperà di nuovo il farmaco per vedere cosa succede” mdedios@elperiodico.com

Spiega che lavorare nella musica lo faceva sentire malissimo, che era la sua kryptonite. Come vivi adesso? Perché il prossimo marzo pubblicherà un album.

Quello che mi è successo con la musica è che il mio livello di auto-esigenza era molto alto, ho gareggiato così tanto con me stesso e ho cercato di essere così perfetto da farmi molto male. E ora è il contrario: ha abbassato il mio livello di aspettative verso ciò che posso ottenere, conosco i miei limiti e le mie doti, perché in quel momento mi sottovalutavo.

A proposito di autostima… Scrive addirittura: “Non ho mai avuto molto carattere e nella mia vita finisce per dare la sua opinione al pointer”.

Non è così adesso, ma se non sto attento potrebbe tornare. Ho quel difetto, è difficile per me confrontarmi, dire di no, pormi dei limiti quando devo fissarli.

“OT” ha reso una persona con bassa autostima come te ha visto come quel problema è peggiorato? Perché lì l’hanno paragonata al resto dei suoi compagni di classe.

Penso di sì, ha fatto un po’ di ammaccatura. All’inizio non l’ho visto, ho riso un po’ dell’esperienza che stavamo vivendo, ho detto che era l’atto di apertura per i ragazzi di ‘OT’. Ma a vederlo da lontano ha lasciato una ferita significativa, perché altrimenti il ​​successo non mi avrebbe fatto stare così male. Per tutto il tempo ho pensato di non avere talento.

Il suo momento di maggior successo, con Nena Daconte, è stato un inferno. “Il fatto che ci riuscissi mi ha fatto sentire terribile. Il senso di colpa mi ha divorato dentro”, dice nel libro.

Avevo la sindrome dell’impostore, pensavo di non meritare tutto quello che stavo ottenendo.

“Non mi interessa cosa dice Kim. Non lo vedo da 13 anni” mdedios@elperiodico.com

Si è appassionato alle articolazioni e all’alcol. “Il momento migliore della mia vita è nascosto nella nebbia. Non ricordo quasi niente”, dice. Ti sei innamorato per mancanza di autostima o perché non sapevi come digerire il successo?

Ho iniziato per curiosità. Quando fumavo canne all’inizio, era come se le luci si accendessero nel mio cervello, sentivo la musica in tre dimensioni. Tutto è andato storto quando è iniziata la pressione, lo stress, l’esaurimento fisico… È stato quello che ha iniziato a farmi iniziare a graffiare le persone, ad essere molto sensibile e tutto mi ha fatto stare male. Nel libro non ho dedicato quasi nessuna pagina al capitolo di Nena Daconte perché non ricordavo quasi nulla.

Nel libro critica anche l’industria discografica. Commenta che era stato concordato che solo sette cantanti di “OT” avrebbero suonato alla radio e tu non eri nella lista. Hai sentito il rifiuto di altri artisti per essere stati in ‘OT’?

Non tanto per me, perché subito, con il nome di Nena Daconte, si è stemperato che ero stata una ‘trionfante’, ma me lo hanno detto altri colleghi. Dall’edizione di Amaia e Aitana tutto è cambiato, ma c’è stato un tempo, quello del nostro anno, in cui ci guardavano dall’alto in basso.

Perché ha proibito ai suoi genitori di leggere il libro?

In modo che non soffrano. Quando sono tornato dal Barcellona mi hanno già dato una mano, ma tutto questo era passato. Non voglio che esaminino o rimuovano le cose.

Tuo marito, che era il tuo vecchio amico del college, te l’ha letto?

Sì. Se non mi avessi supportato, non l’avrei pubblicato. Il ruolo del compagno è fondamentale. A volte dimentichiamo perché siamo molto concentrati su noi stessi, sulla nostra malattia, e le persone che ci accompagnano hanno un momento peggiore anche perché non sanno cosa dire o fare.

I loro figli hanno 10 e 8 anni. Lo leggeranno quando saranno più grandi?

Quando arriverà il momento, dovremo avere una conversazione su droghe, alcol, gli effetti che possono avere a lungo termine… Ma quella conversazione sarà fatta anche da tutti i genitori.