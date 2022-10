Il ministro della Salute tedesco chiede di imporre l’uso della mascherina al chiuso

Il Ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, ha esortato questo venerdì gli stati federati a Reimporre l’uso di una maschera negli spazi interni Visto l’aumento del numero di casi covid nelle ultime settimane.

“Non siamo diretti in una buona direzione”, ha detto a Berlino durante la presentazione di una campagna per incoraggiare i cittadini a vaccinarsi e adottare altre misure per prevenire il contagio.

Ha sostenuto che è meglio che i “Länder”, che attualmente hanno tale competenza, imponga ora misure meno restrittive, invece di dover reagire più drasticamente in seguito.

La legge sulla protezione dalle infezioni in vigore lo prevede a livello regionalel Tra le altre misure, può essere imposto l’obbligo di indossare una mascherina o di presentare un test negativo per accedere a determinati spazi se la situazione epidemiologica lo rende opportuno.

“Non abbiamo motivo di presumere che l’onda davanti a noi si limiterà”, ha detto il ministro, che lo ha sottolineato il bilancio delle vittime è di nuovo in aumento, come sta facendo anche occupazione dei reparti di terapia intensiva.

Lauterbach ha inoltre affermato che le statistiche ufficiali non riflettono le reali dimensioni del fenomeno infettivo, poiché molti cittadini non confermano la propria casa positiva con un test PCR, quindi il numero totale dei contagi potrebbe essere parecchie volte superiore.

760,1 casi ogni 100.000 abitanti

“Questo significa che forse in questo momento non abbiamo 100.000 nuovi casi, ma, se li contiamo tutti, fino a 400.000 casi”, ha detto.

Secondo i dati del Robert Koch Institute (RKI) per la virologia, l’incidenza cumulativa di sette giorni è questo venerdì a 760,1 nuovi casi ogni 100.000 abitanti, mentre nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 114.198 nuovi contagi e si sono registrati 165 decessi.

La campagna presentata oggi da Lauterbach con lo slogan “Mi proteggo” sarà trasmesso sui media e sui social network con l’obiettivo di migliorare il tasso di vaccinazione, in particolare tra quelli di età superiore ai 60 anni.

In lei, 84 persone, che rappresentano gli 84 milioni di cittadini in Germania– Racconteranno le loro esperienze con il covid e le ragioni per cui si sono vaccinati e hanno adottato altre misure precauzionali.

L’Associazione tedesca degli ospedali ha dato questa settimana la voce dell’allarme prima del sovraccarico che molti centri ospedalieri stanno vivendo a causa dell’alto numero di pazienti covid e alle molteplici vittime nei loro modelli a causa di questa stessa malattia.