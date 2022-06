Il mini condizionatore d’aria Lidl che spazzerà quest’estate

Il estate È proprio dietro l’angolo e il calore è già presente. Anche le ondate di calore. Molte case non hanno aria condizionata, o non raggiunge tutte le stanze. Soluzioni come quella che presenti Lidl questi mesi possono salvare il voto in molte case. La catena tedesca ha lanciato un’intera batteria di prodotti estivi, tra cui un dispositivo che delizierà molti tormentati dalle alte temperature, e ad un prezzo molto molto competitivo.

Questo gadget è mini condizionatore d’aria Ha una potenza di 8W e, oltre al raffreddamento, umidifica l’aria. Il prezzo è di 22,99 euro.

Raffreddare solo con Acquasenza la necessità di utilizzare prodotti chimici. ha l’illuminazione led ambiente in 7 diversi colori (RGB) liberamente configurabili. indossane uno maneggiare per facilitare il trasporto e il suo collegamento è effettuato da USB C

Altre caratteristiche

Il suo serbatoio d’acqua, con una capacità di 700 millilitriÈ riempito con cubetti di ghiaccio. Ha una temperatura di esercizio di Da 5º a 40ºC. I loro l’autonomia massima è di 7 oree la sua alimentazione 100-240V~; 50-60 Hz. Misura 15,7×17,2×17,3 cm e pesa 725 grammi. La scocca e la griglia sono in ABS, mentre il serbatoio dell’acqua è in polipropilene.

La catena conta più di 650 negozi in Spagna ed è nelle prime posizioni in termini di vendite.