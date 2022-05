Il Milan vince lo scudetto e il lavoro di front office di Paolo Maldini consolida ulteriormente il suo status di leggenda del club

Essere il giocatore più popolare nella storia di un club in cui hai passato tutta la vita è una grande responsabilità. Molte leggende lo sanno, e Paolo Maldini lo sapeva più di tutte. Quando il difensore rossonero si ritirò dal calcio nel 2009 Carlo Ancelotti gli chiese di lavorare con lui al Chelsea. Ha rifiutato. Negli anni gli è stato chiesto più volte, sia ufficialmente che ufficiosamente, di tornare al Milan, non ha mai detto di sì, fino a un momento fatidico nel 2018.

Paolo Maldini non aveva finito di fare la storia al Milan, doveva solo aspettare il momento giusto. Quel momento è arrivato quando Leonardo, un altro ex giocatore (e tecnico) del Milan è tornato a diventare il direttore sportivo del Milan. Leonardo lo convinse a diventare il capo dello sviluppo strategico dello sport del club. La sua prima stagione è stata un’esperienza di apprendimento. Ha lavorato nell’ombra. Come ha detto nella sua biografia di Paolo Guido, “1041”, che “si è sentito inadatto ad accompagnare Leonardo per i primi sei mesi. Sapevo tante cose, avevo già tante idee. Ma a livello pratico ho dovuto imparare un nuovo lavoro. Penso di aver davvero iniziato a dare il mio contributo quando Leo mi ha detto che se ne sarebbe andato. Lì mi sono detto “che ca**o sta succedendo adesso?”.

“Non mi sentivo sicuro di dover negoziare con agenti e club. Poi ho iniziato a doverlo fare da solo ed è diventata la cosa più naturale del mondo. Ho capito cosa dire e cosa non dire. Come cambiare registro in base all’interlocutore, quelli con cui hai bisogno di parlare chiaro e quelli con cui devi usare più diplomazia.Se sei sempre stato in questo mondo e usi il buon senso queste cose sono molto facili ed è bello farle. “

C’è molto da disfare su Maldini in quella citazione. Si può vedere come la calma che ha portato in campo si rifletta anche nella sala del consiglio, dove è diventato un dirigente che pensa e lavora sulle sue idee, senza sentire la pressione dall’esterno. Maldini ha fatto parte probabilmente del ciclo più vincente nella storia del calcio italiano da giocatore e ora vuole replicare quel modello di successo. Dal 2019 è direttore tecnico del club, lavorando a stretto contatto con l’amministratore delegato Ivan Gazidis e soprattutto con Frederic Massara (direttore sportivo) e Geoffrey Moncada (responsabile scouting).

Lavorando insieme, questo gruppo ha creato un nuovo ciclo di successi, riportando la squadra al vertice dopo alcuni anni difficili. Da sottolineare quanto Maldini ha fatto come direttore tecnico da quando ha iniziato il suo nuovo ruolo nel club. Ha creduto in Stefano Pioli fin dal primo momento, lo ha protetto e sostenuto anche mentre Gazidis stava lavorando per nominare Ralf Rangnick. Il possibile arrivo del tecnico tedesco avrebbe potuto segnare anche la fine della rimonta di Maldini. Tuttavia, le cose a volte non vanno come previsto. Nell’estate 2020 dopo il primo focolaio di Covid, i rossoneri si sono comportati davvero bene in campo e i risultati hanno iniziato ad arrivare. Gazidis è stato anche intelligente nel capire che Pioli era l’uomo giusto e ha cambiato idea, lasciando Pioli e l’attuale struttura al loro posto. Quello è stato un momento chiave per costruire questo scudetto.

Poi sono arrivati ​​gli acquisti.

Il più importante è stato quasi sicuramente Zlatan Ibrahimovic, non solo per il suo impatto in campo, ma anche per l’impatto di Zlatan nello spogliatoio. Ibrahimovic è tornato al Milan con la stessa mentalità vincente che ha avuto in tutta la sua carriera. La rosa attuale del Milan è composta principalmente da giovani ma Ibrahimovic è stato l’uomo giusto al posto giusto al momento giusto. Avevano bisogno di un leader, qualcuno che potesse guidarli in un campionato e in un club impegnativi. Ibrahimovic era una sorta di certezza che il Milan sarebbe tornato. Avevano solo bisogno di un po’ più di tempo per lavorare insieme.

Uno dei primi acquisti di Maldini risale all’estate 2019, quando convinse personalmente Theo Hernandez a unirsi al club. Maldini è volato a Ibiza dove l’ex terzino del Real Madrid era in vacanza e dopo alcuni colloqui sono bastati pochi giorni prima che il club annunciasse Hernandez. Oggi è considerato uno dei migliori giocatori del campionato, ma allora era un’altra storia. Maldini e la società conoscevano il potenziale del giocatore e credevano che potesse diventare quello che è oggi.

I rossoneri sono molto attenti anche ai rinnovi contrattuali. L’anno scorso il club ha deciso di lasciare andare giocatori chiave come Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, optando per ingaggiare altri giocatori per sostituirli piuttosto che buttare loro più soldi di quanto pensassero valessero. Non sono state decisioni facili, soprattutto lasciare andare il portiere Donnarumma, visto che è anche titolare della Nazionale italiana ed è passato dalle giovanili del club. La filosofia di Maldini è però chiara, nessun giocatore è più importante del Milan. E chi meglio di Maldini per consegnare quel messaggio.

Il club non è riuscito a raggiungere un accordo con Donnarumma, quindi il giorno dopo la fine della stagione ha deciso di ingaggiare l’ex giocatore del Lille Mike Maignan. Molti sono rimasti un po’ sorpresi da questa scelta, ma alla fine era quella giusta. Maignan ha mostrato le sue capacità e ha vinto il premio come miglior portiere dell’attuale stagione di Serie A.

Ci sono molti giocatori che devono essere menzionati qui, non solo artisti del calibro di Rafael Leao o Olivier Giroud, ma anche l’ingaggio di Sandro Tonali. Il centrocampista italiano è arrivato nell’estate 2020 dal Brescia e ha sottoperformato nella sua prima stagione al Milan. Era in prestito con opzione di acquisto e, nonostante le sue difficoltà, il club ha lavorato per ingaggiarlo in modo permanente e ha creduto in lui. È rimasto, abbassando lo stipendio e anche quest’anno è stato uno dei migliori centrocampisti del campionato.

Ora lo stesso schema accadrà con il centrocampista Franck Kessié, che lascerà il club dopo aver vinto lo scudetto e andrà a giocare per il Barcellona. Altri potrebbero cambiare il loro piano, accettare di pagare di più per Kessié per tenere insieme una squadra di campionato. Maldini no. Nella sua mente è chiaro cosa vuole fare e sta già lavorando per firmare il suo sostituto. E a proposito di nuovi acquisti, la prossima settimana l’attuale attaccante del Liverpool Divock Origi sarà sottoposto a visite mediche con il Milan. Sarà il primo acquisto per la prossima stagione a parametro zero.

Non c’è molto tempo per festeggiare. La missione di Maldini è appena iniziata. Lo scudetto è solo il primo trofeo, l’ambizione del Milan è provare a vincere ogni anno come faceva quando Maldini era il miglior difensore del mondo. Verranno i giocatori, altri se ne andranno, ma “nessuno sarà più grande del club”. Questo è quello che vuole Maldini, e se questo è ciò che dice il giocatore più importante della storia del club, devi credergli.