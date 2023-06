Il miglior vino del mondo è venduto in Italia e può essere acquistato in questo supermercato.

Il vino è una delle bevande alcoliche più consumate in tutto il mondo, una posizione di primo piano che si disputa con la birra, l’altra grande “amata”, entrambe un successo tra tutti i tipi di persone e che si adattano perfettamente praticamente in qualsiasi occasione. Oggi ti mostriamo il vino eletto come il migliore del mondo, una delizia che puoi acquistare in Italia in uno dei supermercati più conosciuti e che, quando lo scoprirai, vorrai averlo sempre a casa poiché è delizioso… e costa poco!

Molte persone pensano che nei supermercati non si possano trovare vini di qualità, ma la verità è che si può, infatti, in questo caso, abbiamo trovato il vincitore come il miglior vino del mondo, e si sa che per un prodotto essere buono non deve necessariamente essere costoso o essere in vendita solo nei negozi gourmet.

Il miglior vino bianco del mondo da Lidl

Si tratta del Vino bianco Coto de Ibedo, un vino con denominazione di origine Ribeiro del 2020 e che è stato eletto miglior vino bianco del mondo. Questa meraviglia si può trovare in qualsiasi negozio Lidl ed è un vino perfetto per sorprendere i tuoi ospiti in un’occasione speciale, soprattutto se lo accompagni dai piatti adatti che vedremo più avanti per rendere il pasto o la cena perfetti. E costa solo 3,99 €!

Quello che è il miglior vino bianco del mondo da Lidl è un vino giovane ma con un sapore molto equilibrato, con note fruttate che gli conferiscono un aroma e un gusto morbido e molto dolce, con un fantastico retrogusto che attraversa il palato. Per la sua preparazione vengono utilizzati tre tipi di uva, il che consente di avere quel tocco di acidità così caratteristico e che piacerà a qualsiasi buon amante dei vini.

Questo vino è ideale da abbinare a tutti i tipi di piatti di pesce e frutti di mare, oltre a paella e risotti in generale. Nel caso in cui servirai formaggio come antipasto, se servirai vino bianco è meglio optare per formaggi freschi, blu o stagionati. Se invece servirai carne, è meglio optare per un vino rosso, che si abbina meglio a quei casi. Ad esempio, per le carni bianche sarà ideale un vino rosso fruttato, mentre per le carni rosse è meglio un rosso più intenso.

