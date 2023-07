Il miglior trucco di TikTok per conservare l’anguria o il melone senza farli rovinare.

Durante l’estate solitamente aumentiamo il consumo di frutta, soprattutto quella tipica di questa stagione, come il melone o l’anguria. Ma se sei amante di questi prodotti, saprai che è difficile mantenerli in buone condizioni per un certo periodo di tempo.

Questo tipo di frutta si rovina più facilmente. Per questo è necessario ricorrere a buoni metodi di conservazione, come quello che ti mostreremo oggi. Questo trucco è diventato virale su TikTok perché ti permette di conservare l’anguria in buone condizioni con l’aiuto di un elemento molto semplice.

Il modo migliore per mantenere sempre in buone condizioni la tua anguria

L’anguria è una frutta estiva molto apprezzata da tutti. Il suo grande sapore combinato con la freschezza che ci regala quando la mangiamo sono i due motivi principali per cui ci piace comprarla durante i periodi di grande caldo.

Tuttavia, è anche una frutta difficile da conservare, perché si rovina subito. O almeno, questo era ciò che ci accadeva fino a quando abbiamo scoperto questo consiglio da un utente di TikTok che ora ti sveliamo.

Dove conservare l’anguria

Il frigorifero è la risorsa principale che abbiamo a disposizione per evitare che il cibo si rovini, ma nel caso della frutta non basta semplicemente metterla nel frigorifero, ma è anche necessario avvolgerla bene affinché non si secchi e conservi il suo sapore. Ebbene, un utente della piattaforma TikTok ci ha spiegato come fare questo grazie a una risorsa che possiamo ottenere a un costo molto basso: una busta ermetica del negozio Shein.

Se non conosci il negozio, ti diremo che è uno dei marchi cinesi più conosciuti a livello mondiale. Infatti, su TikTok ci sono video di utenti che consigliano i prodotti dello stesso. E in questo caso, mette a nostra disposizione una serie di buste di plastica ermetiche ideali per questo scopo.

Il prodotto in questione viene acquistato tramite il negozio online del marchio e viene confezionato in modo da occupare poco spazio, il che è ideale se hai poco spazio in cucina. Tuttavia, aprendolo, otterrai una busta ermetica di dimensioni abbastanza buone e adatta per conservare ogni tipo di prodotto senza seccarsi.

È proprio quello che ha mostrato la TikToker @LauryCT in un video che ha già quasi 60.000 visualizzazioni. In un video in cui altri utenti della piattaforma hanno anche commentato le loro esperienze con questo prodotto, confermando che svolge il suo compito di mantenere fresca e in buone condizioni la frutta. In questo modo, questo prodotto si aggiunge alla lunga lista di articoli Shein che ci aiutano a migliorare alcune delle faccende domestiche e, in questo caso specifico, la conservazione della frutta nel frigorifero. Cosa stai aspettando per comprarlo?