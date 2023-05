Il miglior affare mai visto su Zara Home: un set completo di piatti per soli 15 euro.

Rinnova la tua casa con la nuova vajilla primaverile di Zara Home

Con l’arrivo della primavera, è il momento di rinnovare la tua casa con elementi decorativi freschi e colorati. Oltre alle classiche opzioni come tappeti e tende, puoi scegliere di acquistare una nuova vajilla per aggiungere un tocco primaverile ai tuoi pasti. E la buona notizia è che puoi farlo senza spendere troppo!

Acquista la vajilla completa di Zara Home a soli 15 euro

Zara Home è il posto giusto per trovare idee per la tua casa e la tua tavola. Con l’arrivo della primavera, la famosa catena di negozi di Inditex propone molte offerte convenienti, come la nuovissima vajilla in gres bianco al prezzo incredibile di soli 15 euro.

Questa vajilla include 5 pezzi: un piatto piano (27 cm), un piatto fondo (21 cm), un piatto da dessert (19,3 cm), una ciotola (14,2 cm) e una tazza (9 cm). Puoi acquistarli tutti insieme a un prezzo incredibile o scegliere solo quelli che ti interessano. Questa vajilla è adatta sia per le occasioni importanti che per l’uso quotidiano.

La vajilla di Zara Home è realizzata in gres bianco, un materiale resistente e durevole. Può essere lavata in lavastoviglie ed è adatta anche per il microonde. Inoltre, se preferisci altri colori, puoi scegliere tra il nero e il beige.

Inizia la stagione primaverile con stile e risparmia con la vajilla di Zara Home!

