Il metaverso avrà un mercato target del 10% del PIL globale nel 2030, secondo Citi

Il futuro di Internet è più vicino di quanto pensi. Lo sviluppo di metaverso è il presente della tecnologia e delle opportunità di investimento. Secondo l’ultimo rapporto di Citi sull’argomento, i suoi esperti calcolano che abbia un mercato di riferimento che potrebbe rappresentare il 10% del prodotto interno lordo (PIL) mondiale nel 2030, che si traduce in tra 8 trilioni e 13 trilioni di dollari.

“Proprio come nel 1993 non potevamo sapere quanto fosse grande (Internet) e cosa fosse esattamente, questa cosa che chiamiamo il Metaverso è una continuazione di quello… sarà più grande di qualsiasi cosa abbiamo mai conosciuto“Ha detto il reverendo Lebaredian, vicepresidente della tecnologia di simulazione di Nvidia e riprende il rapporto Citi, in cui i suoi analisti affermano che il metaverso è la prossima generazione di Internet.

Il primo era dominato da informazioni e computer, il secondo da dispositivi mobili e APP, il successivo è il mondo immersivo in cui tutto ciò che conosciamo oggi viene trasferito al lato virtuale attraverso Realtà Virtuale (VR), Realtà Aumentata (AR) e la combinazione di questi con più dispositivi.

“TÈ ancora presto per fare previsioni precise sulla dimensione del mercato accessibile totale (TAM), poiché molto dipende dalla definizione che utilizziamo per il metaverso”, avvertono nel report, sebbene gestiscano già alcuni dati al riguardo. Gli analisti dell’entità stimano che il mercato di riferimento per l’economia del metaverso potrebbe essere tra 8 trilioni e 13 trilioni di dollari nel 2030all’interno di un’economia che, secondo i calcoli di questi esperti sulla base delle previsioni del Fondo Monetario Internazionale (FMI), raggiungerà i 128 miliardi di PIL per quell’anno.

“Sulla base della stima del Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti prima della pandemia, digitale ha rappresentato il 10% dell’economia statunitense nel 2018. È probabile che questa cifra sia ora più alta a causa dell’accelerazione dell’adozione digitale durante la pandemia. Tuttavia, lo studio BEA si basa su una definizione ristretta di economia digitale, ovvero basata esclusivamente sul settore ICT, e non coglie il più ampio spillover digitale nei settori non ICT.

Per arrivare alle conclusioni mostrate qui, gli esperti di Citi hanno esaminato la crescita degli smartphone sul mercato sin dalla loro comparsa. Il smartphone rappresentavano un terzo di tutti i telefoni cellulari sul mercato sette anni dopo il loro lancio. Se il metaverso è la prossima generazione di Internet, questi analisti ritengono che sia possibile avere una penetrazione simile un terzo dell’economia digitale totale. Tenendo conto che l’accesso ad esso avverrà tramite dispositivi intelligenti, oltre a VR e AR, si aspettano che tra il 30% e il 40% della spesa digitale e degli investimenti avverrà attraverso mezzi simili al metaverso o lo consentiranno nel 2030.

Questi calcoli sono inferiori se solo il definizione rigorosa di metaversoche include l’accesso solo tramite Realtà Virtuale e Realtà Aumentata, abbassando tali stime a tra 1 miliardo e 2 miliardi di dollari.

LE UTILITÀ DEL METAVVERSO

Naturalmente, per raggiungere questo potenziale mercato, è necessario esplorare gli usi che il metaverso può avere. Da un lato, Citi evidenzia l’opportunità per gli sviluppatori e i creatori di videogiochi di vendere esperienze e risorse virtuali che potrebbero includere giochi, mercati dei social media e dei token non fungibili (NFT)..

Dall’altro, inoltre, ci sono gli spazi di lavoro, che possono andare dall’ufficio fisico a quello virtuale, migliorando così il telelavoro o creando modalità ibride. In questo modo, invece di essere in contatto con colleghi e capi tramite una chat, si poteva parlare e interagire attraverso gli avatar, proprio come se fosse un videogioco di ruolo.

Un’altra opportunità ha a che fare con il tempo libero e gli eventi online. Già durante la parte più dura del confinamento, si sono tenuti concerti virtuali, solo trasmettendo in streaming ciascuno dei cantanti e dei musicisti dalle proprie case. Il metaverse offre l’opportunità per gli avatar di queste persone sono quelli che fanno parte della performance. Ciò va di pari passo con la pubblicità virtuale, che presenterebbe i vantaggi della microsegmentazione fornita dai social network portati in ambienti in cui attualmente non possono essere trasferiti.

Allo stesso modo, questi ambienti in cui svolgerli eventi e metti questa pubblicità farebbero parte di città virtuali e intelligenti, con proprie infrastrutture e forme di governo, oltre alle norme che le regoleranno. In questo modo, è possibile creare attività all’interno del metaverso come quelle che esistono oggi nella vita reale, che offriranno anche buone opportunità di business.

Il rapporto di Citi evidenzia anche il produzione intelligentecon il settore manifatturiero che sfrutta l’attrazione dell’alta tecnologia applicata alla sua industria e alla salute, con i robot applicati alla medicina controllati da VR e AR a centinaia di chilometri di distanza dai medici.

In quanto vita parallela a quella reale, il metaverso darà origine, secondo questi esperti, anche al formazione scolastica attraverso avatar, essere più coinvolgenti e promuovere ulteriormente la creatività e la collaborazione tra gli studenti. In questo modo il mondo del lavoro si adatterà al metaverso, secondo Citi, al di là degli ambienti di lavoro, creando anche posti di lavoro specifici. Sotto questo intero paradigma, uno dei principali problemi sulla terra oggi, il cambiamento climatico, può essere combattuto anche grazie al metaverso.

L’INFRASTRUTTURA

Per lo sviluppo di tutto questo mondo virtuale è necessaria un’infrastruttura che possa ospitarlo e supportarlo, oltre a creare le connessioni necessarie per evitare il ritardo o ‘lag’ per rendere l’esperienza il più reale possibile. Ecco perché c’è un’industria che sta attualmente promuovendo la tecnologia necessaria per questo.

Il metaverso avrà bisogno dello sviluppo di CPU (che supportano la logica) e GPU (che rendono le immagini) proprio come fanno oggi i videogiochi. La spesa in conto capitale totale nell’industria dei semiconduttori nel 2021 è stata raggiunta 152.000 milioni di dollari, con una crescita del 35%, cifre che dovrebbero essere superate, secondo il rapporto, comodamente negli anni.

Ma per il corretto sviluppo, un’infrastruttura di Deposito che, secondo la società di ricerca informatica Dell’Oro, sarà sviluppato nel cloud, che richiederà velocità di reti 5G e 6G, con latenza ultra bassa. Questi esperti prevedono che gli investimenti per l’infrastruttura del data center globale aumenteranno un tasso annuo del 7% tra il 2020 e il 2025, fino a 278.000 milioni di dollari.

D’altra parte, sarà necessario svilupparsi hardware di consumo per poter entrare nel metaverso, dagli occhiali e caschi VR e AR, ai dispositivi che trasformano gli smartphone nel nostro access point.