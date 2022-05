Il mercato emergente che si distingue come vincitore per la redditività e la resistenza del suo mercato azionario

Il guerra ucraina ha messo sotto scacco l’economia mondiale ei mercati sono diventati molto sensibili alle notizie che arrivano dall’Est Europa. Le conseguenze del conflitto armato -e delle sanzioni imposte al Cremlino- si estendono a tutti i settori, ma gli esperti concordano nel sottolineare un paese che sta diventando molto resiliente prima della guerra. è circa Indiache è diventata una delle migliori opzioni per investire in questi tempi difficili.

Così lo difendono gli analisti di Edmond de Rothschild Asset Management. “L’India è un attore importante sulla scena politica internazionale e già occupa una posizione unica nel mondo emergente“, sottolineano Jacques-Aurélien Marcireau, condirettore di azioni, e Kevin Net, gestore di fondi azionari internazionali. Sottolineano che L’India è un “partner chiave in Asia per le democrazie occidentali contro la Cina”, ed è per questo che USA ed Europa mantengono un atteggiamento tiepido riguardo alla loro mancanza di posizione su quanto sta accadendo in Ucraina.

Ci sono “accuse molto timide rispetto a quelle rivolte alla Cina, cui si chiede di prendere posizione”, indicano gli esperti della società di gestione, che ritengono che questo silenzio “si spieghi con il Lo status dell’India come un importante alleato per aiutare a contenere una Cina sempre più imprevedibile“. “L’India è un alleato importante di cui prendersi cura, che intende svolgere il suo ruolo, ma non a nessuna condizione e che non sacrificherà i propri interessi in nome dell’allineamento”, rimarca Edmond de Rothschild.

“L’Occidente ha bisogno di un’India forte. Il Paese lo ha capito bene e intende approfittare di questo sostegno quasi incondizionato, mentre i vicini si preoccupano”, ritiene il manager, che ricorda anche che fino ad ora è riuscita a “proteggere la propria economia dalle crisi dell’approvvigionamento delle materie prime” che è stato scatenato dalla guerra.

“L’economia indiana ha subito negli ultimi anni una profonda trasformazione, cosa che non è stata pienamente compresa dagli investitori e questo spiega la sua sorprendente redditività e resistenza del mercato”, sottolineano Marcireau e Net. Inoltre, sottolineano che il tuo titolo sta andando bene negli ultimi mesi. “Anche il mercato indiano ha sfidato tutte le previsioni: a causa del suo premio rispetto ad altri mercati finanziari emergenti, della sua sensibilità alle materie prime – in particolare del petrolio – e della sua notevole performance dello scorso anno, molti erano disposti a scommettere su un forte crollo del mercato azionario”.

Tuttavia, il mercato indiano “ha retto molto bene dall’inizio dell’anno, con a crescita del 4,8% a fronte di un decremento del 2,8% nel resto dei paesi emergenti“ricorda il gestore, che ritiene che gli investitori già presenti “stanno probabilmente fissando il proprio orizzonte temporale per il prossimo decennio, non per i prossimi mesi”.

PERCHÉ AVERE UN’ESPOSIZIONE ALLE AZIONI INDIANE?

Da parte sua, da un altro manager, Schroders, analizzano anche l’India e difendono che è una buona opportunità per gli investitori. Kristjan Mee, stratega e analista dell’azienda, ritiene che “il potenziale di crescita dell’India e il suo ampio mercato azionario interno richiedono assegnazione satellite“dandole un ruolo molto più importante rispetto alla semplice fornitura di esposizione attraverso l’indice MSCI India, che è la quarta componente più grande dell’MCSI Emerging Markets.

“Sebbene l’esposizione all’India attraverso l’indice generale dei mercati emergenti non sia piccola, è fortemente sbilanciata verso alcuni titoli a grande capitalizzazione. Inoltre, non tutti i titoli indiani, anche i più grandi, sono inclusi nei principali benchmark. a causa della proprietà straniera limiti”, sottolinea questo esperto.

Ecco perché consiglia una “allocazione aggiuntiva” all’India, tenendolo presente “è uno dei pochi mercati, se non l’unico, tra quelli emergenti in grado di offrire un’ampiezza e una diversificazione simile a quella della Cina”. E Mee fornisce due motivi per cui gli investitori non esitano:

1. Un incarico in India può aumentare la diversificazione

Le azioni indiane aggiungono diversificazione ai portafogli azionari internazionali in quanto hanno una “correlazione inferiore con le azioni globali rispetto ad altri titoli dei mercati emergenti”. Inoltre, il vantaggio della diversificazione aumenta man mano che si scende nello spettro della capitalizzazione di mercato.

2. Opportunità alfa nel segmento small cap

“La performance dei fondi azionari indiani a grande capitalizzazione, sia nazionali che esteri, non è stata eccezionale. Tuttavia, la performance attiva migliora significativamente quando si scende nello spettro della capitalizzazione di mercato”, osserva l’analista di Schroders, che ricorda che le azioni più piccole , in generale, “hanno sovraperformato quelli più grandi”.