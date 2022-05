Il mercato azionario post-Fed è stato una trappola per orsi?

Il rally di mercoledì nei mercati, come reazione all’aumento dei tassi di interesse da parte del Riserva Federale degli Stati Uniti (Fed) ha subito lasciato il posto a un’altra sconfitta giovedì. E questo “potrebbe non essere stato un buon segno, un sollievo che si è dissipato rapidamente”, dice. AJ Bellchi si chiede se il rally azionario post-Fed possa essere stato una trappola per gli investitori rialzisti.

“Anche i mercati finanziari iniziano a fare grandi numeri, ma in questo caso i soldi escono, non entrano“dice Russ Mould, Chief Investment Officer di AJ Bell.

Osserva che, dopo il sell-off di giovedì, “il tanto elogiato sestetto di Meta Platforms, Amazon, Apple, Netflix, Alphabet e Microsoft“ha perso una capitalizzazione di mercato combinata di $ 2,5 trilioni dal suo picco di dicembre e, poiché la Fed e le altre banche centrali si concentrano sul contenimento dell’inflazione piuttosto che sul sostegno dei mercati finanziari aumentando i tassi di interesse e ritirando l’aggiustamento quantitativo”,il peggio potrebbe ancora venirese le esperienze degli investitori sul mercato ribassista del NASDAQ dal 2000 al 2002 possono essere una guida.”

Come ricorderete, nell’anno 2000, i tre maggiori titoli tecnologici per capitalizzazione di mercato erano Microsoft, Cisco e Intel. Quando il NASDAQ ha raggiunto il picco di 5.049 punti il ​​10 marzo 2000, questi cari del mercato azionario, apparentemente invincibile all’epoca, date le loro forti posizioni competitive, i profitti in forte espansione e i solidi bilanci, avevano una valutazione combinata di $ 1,4 trilioni.

“Quando il NASDAQ ha toccato il fondo nel settembre 2000, dopo un calo del 78%, il valore aggiunto di Microsoft, Cisco e Intel era sceso del 62%, o 929 miliardi di dollari”. “Ma dei tre titani della tecnologia, Microsoft è l’unico le cui azioni sono scambiate più in alto di allora. Cisco e Intel stanno ancora scambiando il 38% al di sotto dei loro massimi del 2000. “E chiunque avesse problemi con Microsoft doveva essere estremamente paziente. Chiunque fosse così sfortunato da aver pagato $ 55,9 ha dovuto aspettare fino a dicembre 2015 prima di riavere i propri soldi”. Aggiunge.

Inoltre, sottolinea che “ci sono state molteplici rialzi in quei grandi nomi che servivano solo ad attirare gli investitori in più guaiMa “il risultato netto è stato solo più sofferenza per il portafoglio, e questo avveniva in un momento in cui la Fed tagliava freneticamente i tassi, non li alzava”.

“Fortunatamente, il passato non è una garanzia per il futuroo. Ma il modo in cui il rally di mercoledì ha rapidamente lasciato il posto a un’altra perdita giovedì potrebbe non essere stato un buon segno”, afferma Russ Mould, chief investment officer di AJ Bell.

Ora il sestetto Meta, Amazon, Apple, Netflix, Alphabet e Microsoft hanno una valutazione di meno di 8 trilioni di dollari per la prima volta da marzo 2021.” Un confronto tra le capitalizzazioni di mercato combinate di Microsoft, Cisco e Intel a partire dal 3 gennaio, 2000 e la valutazione aggregata di Apple, Microsoft e Alphabet dal 3 gennaio 2022 in poi potrebbero essere un interessante prova di sentimento in futuro“, conclude.