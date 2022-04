Il mercato asiatico chiude contrastato con il rialzo dei principali indici cinesi

I dati secondo cui i profitti industriali della Cina sono aumentati dell’8,5% nel primo trimestre hanno fatto impennare i principali indici cinesi. Qualcosa che non ha impedito il mercato asiatico chiuderà la sessione questo mercoledì in modo misto. In questo modo, le azioni cinesi si riprendono in parte dalle pesanti perdite registrate all’inizio della settimana, con gli investitori preoccupati per la situazione Covid sulla terraferma.