Il meraviglioso ed elegante abito di Mango per essere l’ospite perfetta ad un matrimonio quest’estate.

Se hai diversi eventi da frequentare quest’estate, abbiamo la splendida e elegante tuta di Mango. Di colore lilla, è fantastica. L’ideale per essere sempre elegante e da indossare a qualsiasi tipo di festa. È in offerta, grazie ai saldi.

La splendida e elegante tuta di Mango

È realizzata in tessuto satinato, fluido, dal design dritto e lungo, il che la rende ancora più elegante e sofisticata. È lunga e ha un scollatura a V. Inoltre presenta altri dettagli, come le spalline larghe e il suo finitura con volant per offrire un’atmosfera festiva ancora più accentuata.

Questa lunga tuta ha la schiena scoperta e si chiude con un fiocco al collo. La vediamo inserita nella collezione da cerimonia del marchio.

Progettata a Barcellona, il capo è realizzato in 100% viscosa, un aspetto da considerare quando lo acquisti.

Come fare per farlo durare di più

Per mantenerlo e evitare che si rovini, dovremo seguire le istruzioni sull’etichetta. Ad esempio, lavare in lavatrice a massimo 30°C con centrifuga breve, non usare candeggina, stirare a massimo 150°C e non utilizzare l’asciugatrice. Sono accorgimenti da applicare affinché la tuta duri più a lungo e sia impeccabile quando la indossi per i tuoi diversi eventi.

Le migliori combinazioni

Di colore lilla, è splendida, perché il bello di questo capo è che si abbina perfettamente a molti accessori che puoi acquistare direttamente da Mango senza dover andare su un altro sito o in un negozio fisico.

Un esempio sono i sandali metallizzati color argento che costano 35,99 euro, i sandali in vinile con zeppa in saldo che puoi acquistare ora a 35,99 euro, oltre agli orecchini a cerchio che costano 9,99 euro, o la borsa con manico anch’essa color argento che ora è in offerta a 17,99 euro.

Dove acquistarlo

È disponibile sul sito di Mango e in saldo. Quindi, ora lo puoi acquistare a un prezzo molto più conveniente. Il prezzo originale era di 49,99 euro e ora lo trovi a 39,99 euro, con uno sconto del 20 percento.

Le taglie disponibili vanno dalla XXS alla XL. Scegli bene la tua e se non la trovi puoi sempre recarti in negozio o inviare una mail al negozio per essere avvisato quando il capo sarà nuovamente disponibile.

