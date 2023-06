Il meglio per il tuo bebè si trova da Ikea: scopri la loro culla più comoda

Sappiamo che con l’arrivo del nostro piccolo all’inizio il bambino ha bisogno soprattutto di affetto e tenerezza, e i genitori sono fondamentali per questo, ovviamente. Ma presto avrai anche bisogno di prestare attenzione a aspetti che possono aiutarti a rendere le cose più semplici, piacevoli e sicure. E per questo, Ikea è anche un fantastico negozio dove puoi comprare ogni tipo di prodotto per la casa per il neonato.

Con tutto ciò, presso il negozio di Ikea abbiamo a disposizione diverse parti e mobili per fare in modo che il tuo bambino sia nelle migliori mani, con il permesso dei suoi genitori. È vero che avranno bisogno di giocattoli e articoli per il divertimento, ma soprattutto di prodotti e strumenti per dormire bene e sentirsi completamente a proprio agio nel nuovo ambiente. Questo è esattamente ciò che abbiamo riconosciuto con il marchio giallo.

Con Ikea il tuo bambino sarà in buone mani

Una delle domande più comuni è quali cose sono necessarie per l’arrivo di un neonato. Di fronte a questi dubbi, molte famiglie iniziano ad acquistare, quasi in modo compulsivo, accessori di ogni tipo. Ma a volte, questi acquisti sembrano più capricci che necessità di base, qualcosa che Ikea ha tenuto in considerazione per prestare l’attenzione che il nostro bambino richiede a casa. Ad esempio, la culla.

Ikea culla per bambini

In effetti, la culla è più di un elemento essenziale per l’ingresso di un bambino in casa, è un elemento fondamentale che ha la massima importanza per garantire un riposo piacevole, riposante e molto tranquillo. Sul mercato ci sono molte culle di diversi materiali e strutture, ma poche come quella che abbiamo nella vetrina del negozio svedese. Stiamo parlando del set di culla e fasciatoio chiamato Sniglar. Costa 135 euro.

Il set di culla e fasciatoio Sniglar di Ikea per il tuo bambino

Quindi, possiamo dire che questo è il posto più sicuro dove un bambino può dormire. Le sbarre evitano le cadute e aiutano a creare un ambiente ben ventilato. È un set di mobili per bambini che include una culla in faggio massiccio, di colore e materiale naturale, un materasso reversibile su cui il tuo bambino dormirà in sicurezza e un fasciatoio con altezza comoda e spazio di archiviazione a portata di mano. Inoltre, la base della culla può essere montata a due altezze diverse.

Il materasso Ikea Skonast con sistema di ventilazione

Secondo gli esperti, dormire è necessario per il recupero del bambino, per lo sviluppo del sistema immunitario, della mente e dei muscoli, soprattutto durante il suo primo anno, quando sperimenta uno sviluppo spettacolare. Ecco perché è necessario avere anche dei buoni materassi per il riposo del bambino, sia nella stessa culla che nei momenti in cui si trova con papà o mamma. E per questo abbiamo scelto questo Skonast.

Materasso in schiuma Ikea per culla Skonast

Si tratta quindi di un materasso che ci è piaciuto molto, un tessile realizzato con materiali sicuri e sostenibili. In schiuma e molto resistente, ha un’alta elasticità che consente di alleviare le tensioni corporee, adattandosi al contorno del corpo e fornendo un supporto confortevole per il tuo bambino. Con uno spessore di 8 cm e dimensioni di 60 x 120 cm, ha un prezzo di 80 euro nel negozio Ikea.

Le salviette igieniche in morbido cotone per bambini Krama Ikea, ideali per il bagno

Altrimenti, come qualcosa di molto basilare, soprattutto se siamo genitori per la prima volta, è importante che sappiamo fornire al nostro piccolo tutto il necessario per il suo massimo comfort, ma anche per la sua igiene. Ecco perché ci siamo ora concentrati su queste salviette di stoffa che abbiamo disponibili da Ikea, che si differenziano notevolmente dalle classiche salviette umide che possono causare (a volte) irritazioni o fastidi.

Salviette igieniche in cotone Ikea per bambini

