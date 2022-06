Il meeting sui tassi della Bce e del CPI statunitense, grandi appuntamenti per la prossima settimana

Nella settimana dal 6 al 10 giugno, l’attenzione degli investitori si concentrerà sul riunione sui tassi di interesse della Banca centrale europea (BCE) e nel CPI per maggio negli Stati Unitila cui crescita dovrebbe moderare all’8,2% annuo.

Nella regione Asia-Pacifico, grande interesse sarà suscitato dal PMI composito e servizi per maggio in Cina, e il PIL del primo trimestre in Giappone.

Infine, in chiave business, il Risultati trimestrali Inditex condividerà i riflettori con il Riunione del comitato consultivo tecnico Ibex 35che deciderà la composizione dell’indice.

Descriviamo, di seguito, tutti questi appuntamenti:

LUNEDI’ 6 GIUGNO:

– PMI composito e servizi maggio Cina.

– Assemblea Generale degli Azionisti di Red Eléctrica.

– Línea Directa Dividendo (data di sconto): 0,02 euro lordi per azione.

MARTEDI’ 7 GIUGNO:

– Decisione sui tassi di interesse della Reserve Bank of Australia.

– Ordini di fabbrica aprile Germania.

– Produzione industriale aprile Spagna.

– Bilancia commerciale degli Stati Uniti per aprile.

– Credito al consumo aprile Stati Uniti.

– Assemblea degli Azionisti Dia.

– Dividendo Libertas 7 (data di sconto): 0,01 euro lordi per azione.

MERCOLEDI’ 8 GIUGNO:

– Decisione sui tassi di interesse Reserve Bank of India.

– Fine primo trimestre del PIL in Giappone.

– Produzione industriale aprile Germania.

– Bilancia commerciale aprile Francia.

– Indice INE dei prezzi delle abitazioni per il primo trimestre della Spagna.

– Vendite al dettaglio aprile Italia.

– PIL dell’ultimo trimestre dell’Eurozona.

– Inventari all’ingrosso di aprile negli Stati Uniti.

– Risultati Inditex, Aveva, Soitec, Campbell Soup, Brown-Forman.

– Dividendo Línea Directa (data di pagamento): 0,02 euro lordi per azione.

GIOVEDI’ 9 GIUGNO:

– Bilancia commerciale maggio Cina.

– Decisione sui tassi di interesse della Banca Centrale Europea.

– Riunione del Comitato Consultivo Tecnico Ibex 35.

– Assemblea Generale di Grifols, Azionisti Ercros.

– Dividendo Libertas 7 (data di pagamento): 0,01 euro lordi per azione.

VENERDI’ 10 GIUGNO:

– CPI finale di maggio in Spagna.

– Produzione industriale Aprile Italia.

– CPI maggio Stati Uniti.

– Fiducia dei consumatori Università del Michigan giugno preliminare Stati Uniti.

– Saldo di bilancio di maggio Stati Uniti.

– Dividendo ArcelorMittal (data di pagamento): 0,38 euro lordi per azione.