Il marchio lancia una giacca pastello perfetta che sta spopolando sui social media

Quest’anno, per sfuggire alla scelta tradizionale del blazer, noto per essere elegante e versatile, si presenta un’alternativa: la blazer in tweed di Mango. Concentriamoci sulla tendenza del momento con questa giacca verde, una scelta che affascina per la sua eleganza e la sua natura senza tempo.

La star dei social network

La giacca in tweed verde pastello di Mango non è solo un pezzo di moda come tanti altri. Ha conquistato i social network, con TikTok in prima linea. Un utente condivide un video che mette in risalto il suo recente acquisto, evidenziando dettagli squisiti come i bottoni a forma di cuore decorati con strass e il magnifico colore pastello. Questa condivisione ha scatenato un fervore generale, rendendo questa giacca un capo molto amato dalle influencer.

Uno stile ispirato all’iconica Chanel

Con un prezzo di 69,99 €, la giacca di Mango offre un taglio dritto, tasche a patta e bottoni a forma di cuore. Queste caratteristiche ricordano indubbiamente l’iconica giacca in tweed di Chanel. Mango va oltre, proponendo una versione bianca crema con bottoni vistosi, perfetta per outfit ancora più sofisticati.

Altre marche seguono la tendenza con alternative allettanti, come la giacca stile tweed blu pastello di H&M a 49,99 € o la giacca corta tweed bianca crema di Promod a 59,99 €.

Il ritorno trionfale della giacca in tweed

La giacca in tweed, indossata con destrezza da celebrità come Angèle e Cristina Cordula, sta vivendo un ritorno trionfale. Sorgono quindi domande su come indossarla senza sembrare fuori moda. Si condividono consigli pratici, evidenziando la versatilità di questo capo senza tempo, in grado di valorizzare ogni outfit, dal giorno alla notte. In total look con pantaloni o una gonna coordinati, o abbinata a un jeans per uno stile casual, la giacca in tweed si adatta a tutte le occasioni.

Storia e eredità del tweed

Il tweed, questo tessuto di lana pettinata utilizzato nei vestiti dagli anni 1800 in Scozia, ha una storia ricca. Inizialmente riservato agli uomini come indumento da lavoro, è stato riqualificato da Coco Chanel nel 1954. Ne ha fatto l’indispensabile della casa francese, simbolo di eleganza e chic à la française. Così, in ogni sfilata di Chanel, il tweed si presenta in diverse forme, dalla gonna ai pantaloni, passando per l’immancabile giacchetta.

La popolarità del tweed risiede nella sua capacità di essere sia classico che moderno, una fusione tra tradizione e contemporaneità. La giacca in tweed di Mango si inserisce in questo contesto, offrendo un’alternativa accessibile alla iconica giacca di Chanel. Nonostante il suo prezzo conveniente, riesce a catturare l’essenza del lusso e della raffinatezza associati al tweed.

Allargando la nostra prospettiva, la storia del tweed stesso è affascinante. Inizialmente concepito come un tessuto robusto per i lavoratori in Scozia, il tweed è stato trasformato in un tessuto di lusso da Chanel. Questa evoluzione testimonia la capacità della moda di oltrepassare le origini utilitaristiche per diventare un simbolo di status e stile.