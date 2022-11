Il marchio di abbigliamento spagnolo conferma il suo status di leader nel campo della moda!

L’autunno è iniziato da tempo da Zara. Diverse novità legate a questa stagione appaiono sui suoi scaffali.

Sin dalla sua creazione negli anni ’70, Zara ha fatto del prêt-à-porter una specialità. Dopo aver iniziato a produrre pigiami e vestaglie, il marchio ha ampliato la sua collezione includendo vari accessori di moda.

Bambini e adulti, uomini e donne, tutti troveranno piena soddisfazione nei siti e nelle boutique del famoso marchio. La popolarità dei suoi prodotti spiega la reputazione di Zara, che ha ormai raggiunto una dimensione globale.

Zara dà il benvenuto all’autunno con diversi articoli

Per il loro prossimo acquisto, i clienti di Zara fanno solitamente riferimento al suo catalogo. Quella dedicata all’autunno rivela diverse varietà di articoli interessanti, tra cui la borsa nera trapuntata e le scarpe con perline.

Il marchio di prêt-à-porter li vende rispettivamente a 29,95 e 49,95 euro. Anche l’abito blu turchese è una delle occasioni attuali. È composto da blazer e pantaloni ed è perfetto per una riunione d’ufficio o un pranzo di lavoro. Questo abito è un ottimo abbinamento con una delle camicie slim-fit di Zara.

Certo, questo abito Zara si rivolge a una categoria di consumatori maturi. Ma i più giovani possono ancora averlo nel loro guardaroba. Basta indossarlo con uno stile casual. Accessori come un cappellino, una maglietta o una scarpa da tennis vi aiuteranno a realizzare questo look.

I due pezzi del set possono essere acquistati separatamente. È possibile ordinare solo la giacca o i pantaloni Zara, a seconda delle proprie preferenze. Naturalmente i negozi vi consiglieranno sui vostri acquisti, se necessario.

Il maglione a maglia è un successo per gli internauti!

Recentemente, Zara ha visto aumentare le proprie vendite con la comparsa del maglione a maglia sui propri scaffali. Questo capo a maniche corte con collo rotondo è particolarmente attraente per il suo design. Va detto che il suo taglio gli conferisce una certa originalità.

Inoltre, il suo motivo stampato ispira gioia. Questo modello di maglione si distingue per la sua costruzione. Disegnato con maglia testurizzata, offre comfort. Infine, il maglione a maniche corte di Zara è molto allettante per il suo prezzo accessibile. È possibile ottenerlo a soli 29,95 euro. In breve, questo è l’outfit perfetto per l’autunno.

Vale la pena notare che questo accessorio di moda di Zara ha avuto successo anche grazie a Jenifer. Jenifer sta tornando dopo una lunga assenza. Ecco perché dà notizie dall’etere e dai canali televisivi. Durante la sua apparizione su RFM, l’ex vincitrice di Star Academy ha eseguito una versione live del suo ultimo successo “Sauve qui aime”.

È stato in questa occasione che i suoi fan hanno scoperto il suo look attraverso il suo account Instagram. La cantante ha indossato un maglione a maniche corte di Zara con jeans svasati e un paio di zeppe. Da quando il video è stato pubblicato sul web, molte persone si sono innamorate del prodotto Zara. Non c’è da stupirsi che il maglione a maniche corte con scollo rotondo fosse a un certo punto esaurito.

Zara delizia nuovamente i clienti con le sue nuove scarpe!

Come sempre, il marchio spagnolo ha soddisfatto i suoi clienti con un’ampia gamma di scelte. Al momento, gli appassionati di scarpe saranno entusiasti dei modelli appena usciti. Per chi ama il look urbano, opterà sicuramente per la coppia di Scarpe da ginnastica Gola offerto a 129 euro. Chi ama prendersi cura del proprio aspetto, subirà il fascino del tacchi scarpe aperte sul retro o scarpe con plateau di Zara disponibili presso 49,99 euro.

Tuttavia, se avete uno stile tutto vostro, il mocassini stampati ti starebbe benissimo. Attualmente costano 69,99 euro. Ma Zara ha pensato anche a chi preferisce rimanere nel registro classico. Per questo tipo di consumatore, ha messo sui suoi scaffali il stivali Chelsea neri. Poiché il prezzo varia per ogni paio di scarpe, è possibile basare l’acquisto anche sul budget. Tuttavia, questo non significa che non possiate puntare sulla qualità. Vale la pena ricordare che i prodotti Zara si distinguono per il loro rapporto qualità-prezzo. Allora perché esitare ancora?