Il mappamondo indispensabile per i bambini di Lidl per il ritorno a scuola: non perdertelo!

Il Globo Terrestre di Lidl: un elemento educativo e decorativo

Settembre è iniziato e con esso il ritorno a scuola. Nonostante gli studenti abbiano già tutto il materiale scolastico necessario nei loro zaini, si potrebbe considerare di aggiungere un altro interessante elemento alla loro lista: il Globo Terrestre disponibile presso Lidl. Questo strumento didattico può essere utilizzato per l’apprendimento e lo studio, ma può anche diventare un elemento decorativo unico per la casa.

Il Globo Terrestre Giorno e Notte può essere acquistato online dal bazar di Lidl al prezzo di 24,99 euro. Questo globo ha una funzione doppia che sorprende. Durante il giorno, mostra la mappa politica del mondo con tutti i paesi, le capitali e i confini, il che lo rende perfetto per l’apprendimento visivo della geografia. Ma quando viene acceso, rivela qualcosa di completamente diverso: le costellazioni del cielo, illuminate dall’interno, come se si avesse il firmamento sul tavolo. Grazie a un globo come questo, i bambini possono capire meglio il nostro pianeta, iniziare a porsi delle domande e imparare oltre quello che vedono a scuola. Inoltre, è un prodotto ben costruito e dal design curato, che lo rende perfetto, come abbiamo detto, anche come elemento decorativo oltre alla sua funzione educativa. Vediamo ora perché questo globo sta facendo un così grande successo e cosa lo rende diverso dagli altri.

Il Globo Terrestre che fa impazzire Lidl

La prima caratteristica che salta all’occhio di questo globo è la sua capacità di trasformarsi. Durante il giorno (o quando è spento) mostra l’attuale mappa politica del mondo, con tutti i paesi chiaramente distinti per colori, con capitali e città in base al numero di abitanti. In questo modo, è perfetto per aiutare i più piccoli ad apprendere la geografia in modo visivo, a identificare i continenti e a capire come il mondo è organizzato in modo semplice.

Ma la sorpresa arriva quando si accende. Basta collegare il suo cavo USB e il globo si illumina dall’interno rivelando tutte le costellazioni del firmamento, con linee chiare e figure simboliche. È come avere due globi in uno: da un lato, il mondo che calpestiamo; dall’altro, il cielo che ci copre. Questa funzione notte trasforma il globo in un bellissimo oggetto decorativo, ideale per la scrivania o il comodino, e anche come supporto nell’apprendimento dell’astronomia di base.

Caratteristiche del Globo Terrestre

Uno dei principali vantaggi di questo globo di Lidl è la sua resistenza e la qualità dei materiali utilizzati. Non si tratta di un globo morbido o di carta, ma di una sfera di materiale resistente che non si deforma con l’uso. Questo lo rende l’opzione ideale per l’uso quotidiano, sia a casa dopo la scuola, sia, perché no, in aula.

Inoltre, dispone di un meridiano inclinato con scala in gradi, utile per comprendere concetti come la latitudine o l’inclinazione della Terra. La scala è di 1:50.000.000, sufficiente per visualizzare chiaramente i paesi e i continenti senza perdere dettagli. Le sue dimensioni sono state scelte con oculatezza: il globo ha un diametro di 25 cm e un’altezza totale di 35,5 cm, rendendolo maneggevole ma visivamente impressionante.

Il cavo USB incluso ha una lunghezza di 188 cm, il che consente di collegarlo comodamente senza la necessità di avere la presa a portata di mano. L’adattatore e il modulo di luci LED (max. 2,3 W, 5 V DC) sono integrati, quindi non è necessario acquistare accessori aggiuntivi.

Uno strumento didattico che decora

Oltre al suo valore didattico, questo globo si trasforma anche in un oggetto decorativo molto attraente, sia per le camere dei bambini che per gli uffici degli adolescenti o persino per le librerie del salone. La sua illuminazione gli conferisce un tocco caldo e sofisticato, e può essere utilizzato anche come lampada d’atmosfera per le serate di studio o di lettura.

D’altra parte, la sua doppia funzione promuove un’apprendimento attivo. Durante il giorno, i bambini possono esplorare la mappa politica, identificare i paesi e apprendere la geografia. Di notte, possono immaginare le stelle, conoscere le costellazioni e iniziare a familiarizzare con il cielo notturno. Tutto in un solo prodotto, senza schermi, senza l’esigenza di app, e con il fascino di ciò che è tangibile.

Alla fine, in un’epoca in cui gli elementi del materiale scolastico possono far esplodere il bilancio familiare, questo globo terrestre si distingue per la sua qualità, ma anche, naturalmente, per il suo prezzo. Per 24,99 euro, Lidl offre un articolo educativo, bello e resistente, che può accompagnare i bambini per anni. E considerando quanto costi qualsiasi altro globo standard senza illuminazione o funzioni aggiuntive, l’offerta di Lidl risulta particolarmente interessante.

Inoltre, si tratta di un prodotto che non richiede installazione né montaggio. Basta tirarlo fuori dalla scatola, posizionarlo su qualsiasi superficie piana e collegarlo se si vuole attivare la luce. Il suo peso, di 610 g, lo rende stabile ma facile da spostare se si desidera cambiarlo di posto. Tutto questo lo rende l’opzione perfetta sia per i vostri figli che come pezzo decorativo per la vostra casa.

4.8/5 - (9 votes)