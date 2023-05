Il mango: Grande affluenza per il capo di punta che spopolerà durante la primavera del 2023!

I bei giorni sono finalmente arrivati. È tempo di fare shopping e trovare abiti comodi e leggeri. Mango è qui per semplificarci la vita! E non intende fare le cose a metà. La prova è il suo nuovo giubbotto in denim che rischia di fare concorrenza.

Infatti, il marchio ha puntato forte questa primavera con la sua giacca in denim molto femminile ed elegante. E una cosa è certa, le fashioniste si precipiteranno presso il marchio poiché offre il modello più bello! Scopriamo il più trendy nelle righe seguenti!

Nuove pezze primaverili disponibili su Mango!

Dal momento dell’arrivo della primavera, ci sono state agitazioni nel reparto cappotti di Mango. Ed è normale perché in questo periodo dell’anno i capi di abbigliamento di base del nostro guardaroba hanno bisogno di rinnovamento. È quindi il momento di mettere da parte il solito trench lungo in materiale impermeabile. La ragione è semplice, è stato superato dalla nuova tendenza del gabardine in pelle.

La gabardina è realizzata con un tessuto resistente. Questo tessuto è perfetto abbinato alla pelle, soprattutto se si sceglie bene la composizione e il peso. Inoltre, è adatta alla realizzazione di giacche, cappotti, mantelli e altri capi di abbigliamento protettivi. È infatti la ragione per cui Mango ha voluto metterla in evidenza per questa primavera.

Oltre al gabardine in pelle, Mango propone anche la sua piccola meraviglia, il trench cropped. Con la sua lunghezza corta, ha già fatto l’unanimità tra le ragazze alla moda. Non c’è dubbio che abbia soprattutto colpito l’azienda grazie alle sue buone qualità. È interamente in cotone con un colletto a revers e maniche lunghe con polsini a bottoni.

Questa volta, il trench corto di Mango ha una chiusura con bottoni sul davanti. Ma ha anche un cordino con fodera. Tuttavia, la giacca in denim del marchio deve anche far parte di questa rinnovazione stagionale. È stata infatti rinnovata in una versione più elegante che conquisterà il cuore di molte donne.

Il pezzo forte del marchio spagnolo per questa primavera!

È ora di riporre il nostro classico giubbotto in denim con la taglio western boyish nel nostro guardaroba. Tuttavia, puntiamo sulla giacca in denim stile sahariana di Mango. Un capo ultra-trendy per questa primavera 2023. Del resto, ha già fatto un grande successo tra molte fashioniste.

Questa volta ha quattro tasche sul davanti. Inoltre, il suo taglio aderente e la sua cintura riprendono i codici emblematici sahariani. Creato alla fine del XIX secolo, questo giubbotto era inizialmente un abbigliamento militare. Tuttavia, è stato lanciato nella moda da Yves Saint Laurent nel 1967.

Da quest’anno a oggi, la sahariana è diventata intramontabile. Continua ad essere indossata dalle donne che cercano di proteggersi dagli elementi rimanendo eleganti. All’inizio, questa giacca era realizzata principalmente in cotone e lino. Ma Mango ha avuto l’idea di reinventarla con una versione in denim che ci piace molto!

La giacca in denim sahariana di Mango ha molte qualità. Innanzitutto, è a metà lunghezza, aderente e cinturata e rischia di spodestare la giacca in denim. Perché la sahariana è molto più femminile e chic. Questo giubbotto di Mango è anche più lusinghiero per la silhouette poiché accentua la vita.

Mango: gli outfit da abbinare a questa giacca in denim sahariana!

Questa giacca in denim sahariana di Mango si adatta a tutte le occasioni. Un capo versatile, si abbina a tutti i tipi di abbigliamento. Troverà facilmente il suo posto con dei jeans per sfruttare la tendenza del canadian tuxedo. Ma si abbina anche perfettamente con una gonna fluida e degli stivali.

Questa giacca in denim sahariana è ciò di cui abbiamo bisogno per la stagione primaverile! Mango lo ha capito bene offrendo questa giacca in denim cinturata con due tasche a filetto sul petto. Così, il marchio spagnolo l’ha messo in vendita per 49,99 euro. A questo prezzo, è necessario affrettarsi ad andare nel negozio prima che sia troppo tardi!