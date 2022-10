Il Manchester United sospende Cristiano Ronaldo: la stella portoghese salterà l’enorme partita del Chelsea dopo lo sciopero a fine partita

Manchester United ha sconfitto il Tottenham 2-0 mercoledì per continuare a spingere per un posto tra i primi quattro, ma invece di essere interrogato solo sulle prestazioni dei giocatori in campo, l’allenatore Erik ten Hag ha dovuto rispondere a domande sull’attaccante Cristiano Ronaldo. Un sostituto inutilizzato, Ronaldo ha lasciato la panchina dei sostituti per scendere nel tunnel dell’Old Trafford all’89’.

Il giorno dopo, il club ha annunciato che non farà parte della rosa per affrontare il Chelsea sabato in quella che sembra essere un’azione disciplinare. Inoltre, secondo quanto riferito, non si allenerà con la squadra maggiore.

La dichiarazione diceva:

Cristiano Ronaldo non farà parte della rosa del Manchester United per la partita di Premier League di sabato contro il Chelsea. Il resto della squadra è completamente concentrato sulla preparazione per quella partita”.

Ten Hag aveva detto dopo la partita che avrebbe “affrontato quello”.

“L’ho visto [leave the pitch], ma dopo non gli ho parlato. Me ne occuperò domani”, ha detto ten Hag ad Amazon Prime Video Sport. “Oggi celebriamo questa vittoria e ora dobbiamo riprenderci da questa [and look forward to] Sabato.”

I tentativi di Ronaldo di lasciare il Manchester United erano abbastanza pubblici in estate poiché si sono svolti incontri tra il suo agente Jorge Mendes e di Chelsea proprietario Todd Boehly. Anche se una mossa non si è concretizzata, il malcontento di Ronaldo si è mostrato al Manchester United in questa stagione. A causa della forma di Marco RashfordRonaldo ha dovuto accontentarsi di un ruolo da panchina con i Red Devils sotto la guida del loro allenatore olandese, cosa che non ha vissuto dall’inizio della sua carriera.

Dalla sua seconda stagione al Manchester United a soli 19 anni, Ronaldo è stato un titolare indiscusso ovunque sia andato per tutta la sua illustre carriera fino ad ora, anche dopo aver segnato 18 gol in Premier League durante la stagione 2021-22. Insieme a Unito solo un punto dietro il Chelsea per un posto tra i primi quattro, è difficile discutere contro la decisione di dieci Hag poiché il punteggio di Ronaldo ha fatto un passo indietro in questa stagione e la sua capacità di fare pressione e difendere non è un suo punto di forza.

In tutte le competizioni, Ronaldo ha segnato due gol e un assist giocando quasi 700 minuti in 12 presenze, mettendolo in pista per una delle peggiori stagioni offensive della sua carriera. Con questo passo indietro, è una situazione che deve essere gestita con attenzione da Ronaldo e Ten Hag poiché la squadra ha i suoi obiettivi ma anche Ronaldo ha i suoi. Mentre il suo stipendio era un problema con il trasloco durante la finestra estiva, c’è la possibilità che durante la finestra invernale Ronaldo e Manchester United possano separarsi prima che la spaccatura cresca.