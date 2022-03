Il Manchester United non ha la qualità e lotta per avvicinarsi al City nella sconfitta nel derby

MANCHESTER — È stata la critica più comunemente ripetuta al Manchester United. Ecco una raccolta di individui mascherati da squadra. Piani tattici e adattamenti all’opposizione: quelli erano per le parti minori. “Questo è il Manchester United Football Club”, recita il vecchio cliché.

Eppure non si poteva accusare Ralf Rangnick di non essere sufficientemente meticoloso. Privo di Cristiano Ronaldo ed Edinson Cavani, ha escogitato un modo in cui il Manchester United avrebbe potuto teoricamente prosperare anche senza centravanti nella squadra. È sembrata una vita fa al fischio finale, ma la stampa alta e le rapide transizioni del primo terzo di questa partita erano sembrate un modo efficace per gli ospiti di scimmiottare il successo del Tottenham contro il Manchester City.

C’erano margini sottili in questo gioco, almeno all’inizio. Se il tentativo di pallonetto di Anthony Elanga dalla propria metà campo avesse trovato un compagno di squadra, lo United sarebbe stato in porta con un vantaggio numerico. Jadon Sancho e Paul Pogba si erano già dimostrati letali in queste situazioni di contropiede. Capovolgi questa gara sul 2-1 United e chissà cosa avrebbe potuto essere.

Invece i visitatori hanno rivelato il loro ventre molle e il City si è avventato, anche se in modo tonificante e ingombrante, come un leone che si avventa su una gazzella ma sul ghiaccioche sembrano scoprire solo quando la loro preda è lì per la presa.

Il City potrebbe inevitabilmente essere passato attraverso le marce come alla fine ha fatto nel secondo tempo, raggiungendo un livello che pochi possono raggiungere, certamente non lo United. Ma doveva essere così docile?

Rangnick direbbe che sì, non c’era nulla che la sua squadra potesse fare ma il fatto che gli fosse stato persino chiesto se la sua squadra avesse combattuto per la seconda metà di un derby la dice lunga.

“Non avevo l’impressione che non ci avessero provato, ma è difficile contro una squadra come il Man City quando sei sotto 3-1 contro la squadra con il miglior possesso palla del pianeta”, ha detto l’allenatore ad interim dello United. “Non posso incolpare nessuno per non averci provato o fatto fatica, ma è stato difficile dopo il terzo gol”.

Una delle grandi rivalità del calcio inglese è stata privata di qualsiasi vantaggio per troppo di questo gioco, anche prima che Riyad Mahrez segnasse il terzo gol del City. Le avversità erano arrivate per lo United. I giocatori non si erano alzati per affrontarlo, anzi.

Il marciume è iniziato alle radici di questo United, dove $ 230 milioni di talenti difensivi non sono riusciti uniformemente ad assumersi la responsabilità di tenere David de Gea al sicuro in porta. Ciascuno dei quattro gol del City ha avuto quel momento in cui si sentiva che i difensori individuavano il pericolo ma prendevano la strada di minor resistenza.

Questa è una difesa che deve guidare la Lega nel puntare. Nessuna squadra supera del tutto il pericolo di osservazione previsto ma non agisce in base alle metriche come United. Qualcun altro non può farlo, sembrano piangere, nonostante questo club abbia già gettato in sua difesa quel tipo di budget che persino il commissario all’igiene Homer Simpson farebbe fatica a bruciare.

Mentre Bernardo Silva sfreccia verso il basso, il braccio sinistro di Alex Telles si alza alto, segnalando la presenza nello spazio di Kevin De Bruyne in area di rigore. Sì, deve essere consapevole di Mahrez alle sue spalle e, naturalmente, Jadon Sancho avrebbe potuto caricare di nuovo nell’area per offrire supporto. Ma Telles potrebbe guadagnare un livello di perdono maggiore se non lo lasciasse troppo tardi per fare effettivamente qualcosa, un tuffo invano quando il City apre le marcature dopo soli cinque minuti.

Allo stesso modo non c’era nulla che Victor Lindelof potesse davvero fare per il pallonetto balletto di Phil Foden sopra la sua testa, ma aveva davvero bisogno di fermarsi e fissare la carneficina che ne seguì in area di rigore? Per due volte sembrò esitare come a chiedersi se, da difensore professionista, toccasse a lui difendere la porta dello United. Nei cinque secondi necessari a De Bruyne per girare a casa il pallone, Lindelof avrebbe sicuramente potuto fare il salto di qualità.

Forse pensava invece che Harry Maguire avrebbe potuto fare di più per sedare il pericolo. Invece il difensore centrale più costoso di tutti i tempi non si è avvicinato affatto al tiro iniziale di Foden, in qualche modo è riuscito a simulare il rimbalzo prima di cadere a terra. Tutto ciò di cui aveva bisogno era che lo tirasse fuori in un angolo.

I difetti di Maguire (e ne ha troppi per il ruolo in cui è stato inserito) sono stati crudelmente smascherati domenica in una partita che non gli ha offerto alcuna possibilità di mostrare quanto possa essere efficace nel far avanzare la palla in campo. Il capitano dello United ha dato il tono a una prestazione in cui questi giocatori hanno ceduto troppo facilmente, il suo momento decisivo è stato il suo scivolare su De Bruyne per guadagnare un lampante giallo a centrocampo. Non poteva, a quanto pareva, essere tentato di tentare di portare in salvo il suo avversario.

Nel frattempo sulla fascia destra Aaron Wan-Bissaka stava affrontando le sue prove personali. C’è qualcosa di crudele in un giocatore, i suoi compagni di squadra, un intero stadio si rendono conto che lui è l’anello debole e che il resto dei 90 minuti vedrà ogni sua debolezza difensiva sondata senza rimorsi. Non ha potuto, non ha potuto resistere al compito di tenere a bada Bernardo Silva e Jack Grealish.

Due volte nel giro di quattro minuti del secondo tempo Wan-Bissaka è stato vittima di bullismo con la palla da Phil Foden e Bernardo Silva. Né sono gli sprite calcistici con cui potrebbero essere percepiti, ma se la tua identità di giocatore si basa sull’essere un robusto terzino destro difensore, è una specie di problema se sei vittima di bullismo da parte di un giocatore che hai un chilogrammo di otto vantaggio di peso su.

A quel punto potresti sentire la fiducia dello United nel piano svanire. Non una volta nel secondo tempo hanno nemmeno tirato un tiro in porta del City. La lotta era finita da loro. La preoccupazione per Rangnick potrebbe essere semplicemente che quello che è successo sul campo riflettesse fin troppo quello che è successo al di fuori di esso. Dopotutto, Cavani si era dichiarato fuori dai giochi dopo tre allenamenti questa settimana, ancora alle prese con un problema all’inguine.

“Che cosa aiuta se ti dico che è frustrante?” ha chiesto Rangnick. “E’ un dato di fatto. Se i giocatori dicono al reparto medico che non possono giocare devo accettarlo.

“Edi si è allenato negli ultimi tre giorni. Si è allenato bene ma dopo quelle sessioni sentiva ancora di non essere in grado di giocare. Da allenatore non posso costringere un giocatore a giocare se non si sente abbastanza in forma e abbastanza bene per giocare”.

Se questo fosse una tantum, potrebbe essere facilmente cancellato. A 35 anni Cavani probabilmente conosce il suo corpo meglio di altri. Potrebbe avere ragione. Ma quando anche Jesse Lingard e Ronaldo hanno preso in mano le decisioni di fitness, quando ogni sconfitta porta con sé un’ondata di perdite negli spogliatoi, suggerisce un club in cui è troppo facile arrendersi.

E così questa partita di rancore non si è conclusa con un disperato ultimo evviva dello United o un altro devastante attacco del City. Invece l’Etihad ha appena preso il microfono. Prima le ole quando gli uomini di Guardiola spostano la palla attorno a un avversario inseguendo le ombre. Poi il Poznan. Poi il canto Touré. Era come se i tifosi di casa dovessero inventare il proprio intrattenimento, così poco lo United costringeva il City a fornire.

Qualunque cosa Rangnick possa dire, l’intensità dello United non era al livello richiesto per un derby contro la migliore squadra d’Inghilterra. Il City era sicuramente migliore, abbastanza buono da farti non voler più combattere. “Se il secondo tempo non è il nostro migliore, non so cosa dobbiamo fare”, ha detto Guardiola. “Sono molto esigente ma conosco i miei limiti e conosco i limiti dei giocatori e il secondo tempo in tutti i termini, l’impegno e tutto, il display era tutto”.

Ma questo è il derby di Manchester. Non importa quanto bene stia giocando il City, lo United non può semplicemente arrendersi. “Lo United si è arreso e in un derby, in qualsiasi partita, è imperdonabile”, ha detto l’ex capitano Roy Keane. “Posso perdonare gli errori, ma non correre indietro, non provare ad affrontare – ci sono giocatori là fuori che non dovrebbero giocare di nuovo per il Manchester United”.

Certamente se lo United aspira a raggiungere le vette occupate dai rivali di crosstown, allora molto dovrà cambiare. La parte facile, anche se costosa, potrebbe essere quella di dare al successore di Rangnick dei migliori difensori con cui lavorare. La vera sfida potrebbe essere proprio quella di convincere questi giocatori e i loro successori a continuare a combattere quando il gioco si fa duro.