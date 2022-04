Il Manchester United lotta per “mantenere alto il livello di energia” per Ralf Rangnick prima dell’arrivo di Erik ten Hag

LONDRA — Il Manchester United, una squadra che anche nell’era post-Sir Alex Ferguson era solita venire su questo terreno e trovare un modo per vincere loro malgrado, lascia oggi l’Emirates Stadium chiedendosi come diavolo fosse stato il ricevente di una sconfitta per 3-1 per mano dell’Arsenal.

Il Manchester United è stato in qualche modo impeccabile, in particolare nei loro primi sconcertanti tentativi di proteggere il proprio fianco sinistro, ma per la prima volta dopo un po’ hanno mostrato segni di attuazione del tipo di idee che Ralf Rangnick era arrivato con il mandato di attuare. In pochi istanti, Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho e Bruno Fernandes sono diventati i dervisci scattanti sulla stampa che dovrebbero essere gli attaccanti moderni.

“Ogni volta che abbiamo pressato l’Arsenal oggi abbiamo causato loro problemi, ma non lo abbiamo fatto abbastanza spesso”, ha detto Rangnick. “Dovremmo farlo più spesso con più intensità, con più giocatori coinvolti. Se tutti i giocatori scattano contro la palla ha un effetto maggiore di quello che ha oggi”.

Queste non erano certo le trappole pressanti costruite con cura di una squadra di Jurgen Klopp, piuttosto i quattro davanti che andavano semplicemente a uomo con la difesa dell’Arsenal quando cercavano di giocare da dietro. Sfonda quella linea ed è improbabile che tu debba affrontare ulteriori ondate di pressione, infatti quando un rapido cambio di direzione ha portato Ben White oltre il suo uomo all’inizio del secondo tempo, sembrava sconcertato nel vedere enormi tratti di terra davanti a lui.

Ma i primi quattro sembravano almeno sapere cosa stavano facendo. Per la prima volta da metà febbraio Ronaldo ha vinto un contrasto in una partita di Premier League, inseguendo gli avversari nel terzo difensivo. Jadon Sancho ha recuperato il possesso palla in 10 occasioni, il massimo che ha ottenuto in una partita di Premier League da quando è tornato in Inghilterra.

Lo United aveva colmato una lacuna, ma così facendo sono apparse delle voragini in altre parti del campo. Martin Odegaard è stato in grado di offrire una prestazione da uomo in campo e condannare Alex Telles a un primo tempo infernale perché non c’era nessuno che gli impedisse di raddoppiare con Bukayo Saka sul canale destro. Mohamed Elneny non è certo il più mobile dei centrocampisti, ma nel secondo tempo ha superato Nemanja Matic in almeno un’occasione.

C’è ancora qualcosa da dire sul panico che l’Arsenal ha dovuto affrontare nel vedere un talento d’attacco così stellare entrare nelle loro griglie. Gabriel e Nuno Tavares sembravano presi dalla paura, convinti che se avessero perso palla sarebbe stata una breve trasferta verso un gol subito.

Fu in quei momenti di pressante intensità che lo United avrebbe potuto vincere questa partita, eppure non ce l’avrebbe fatta a durare. Invece una combinazione di decisioni VAR che non li hanno favoriti, un’esibizione difensiva del tutto meno impressionante dietro i primi quattro e un momento di magia di Granit Xhaka lasciano che i Red Devils sembrino destinati a una stagione in cui non raggiungeranno il loro obiettivo minimo di Qualificazione Champions.

Non è, ha ammesso, “non molto realistico sognare e parlare dei primi quattro”. Questo lascia la domanda su come manterrà motivati ​​i suoi giocatori. Per alcuni l’occhio attento di Erik ten Hag da lontano potrebbe indurre a un aumento delle prestazioni, ma ce ne sono molti altri che non hanno più nulla da dimostrare a nessuno all’Old Trafford; saranno spariti quando il manager entrante prenderà il comando.

Matic numeri tra di loro ed è stato troppo facilmente spazzato via. Telles non ha giocato come un terzino sinistro determinato a dare mal di testa a Ten Hag e Luke Shaw un rivale. Lo stesso si potrebbe dire di Diogo Dalot sul fianco opposto. Troppe teste dello United sono cadute non appena Xhaka ha riportato l’Arsenal in vantaggio di due gol.

A quel tempo Jesse Lingard è entrato nella mischia, offrendo poco prezioso mentre concludeva la sua carriera nello United. Parlando prima della partita, l’ex centrocampista dello United Paul Scholes ha affermato che Lingard gli aveva descritto l’atmosfera nello spogliatoio come “un disastro”. Che Rangnick non potesse nemmeno convincersi a sostenere che stava presiedendo una squadra felice la dice lunga. Invece si potrebbe dedurre dai suoi commenti che alcuni giocatori lo avevano chiamato un giorno più di un mese fa quando la loro ultima speranza di argenteria è andata in fumo.

“La sconfitta contro l’Atletico [Madrid] in Champions ha distrutto molte speranze ed emozioni dei giocatori, che posso capire”, ha detto Rangnick. “Quel momento stesso ha causato alcune reazioni negative all’interno del gruppo”.

Quando gli sono stati rivolti i commenti di Scholes, ha detto: “Non lo so, devi chiederlo a Jesse Lingard. Dopo partite come oggi, o quella al Liverpool o all’Everton, c’è sicuramente una grande delusione negli spogliatoi. Questo è normale, sarebbe piuttosto un problema se fosse diverso.

“Penso che l’intero gruppo vada d’accordo tra loro. Non oso dire che vanno d’accordo tra loro. Non vedo che ci sia un problema per quanto riguarda l’atmosfera negli spogliatoi”.

Ha aggiunto che “ovviamente è difficile mantenere alto il livello di energia”, insistendo sul fatto che è stata una “questione di orgoglio e onore” che la sua squadra abbia concluso la stagione in modo forte con poco prezioso per cui giocare. Forse Rangnick può usare quel tempo per dormire in più del calcio pressante con cui Ten Hag si aspetta che i suoi giocatori abbiano dimestichezza quando prenderà il timone. C’è qualcosa da dire per impostare quei mattoni per la prossima stagione.

È chiaro, tuttavia, che ci sono quelli in rosa per i quali questo è una forza motivante insufficiente.