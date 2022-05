Il Manchester City vince il titolo di Premier League dopo una straordinaria rimonta di tre gol contro l’Aston Villa

L’ultima giornata della stagione è stata epica, ma il Manchester City è uscito in vantaggio vincendo il titolo di Premier League dopo aver segnato tre gol senza risposta nella vittoria per 3-2 sull’Aston Villa. È impossibile ignorare il predominio del City in quanto vincono il loro quarto titolo negli ultimi cinque anni, anche se quando raggiungi l’aria rarefatta che hanno, vincere un solo trofeo può comunque sembrare una delusione. Non hanno vinto nessuna delle coppe e sono stati eliminati dalla Champions League dal Real Madrid.

La giornata è iniziata con il Liverpool a due punti dal City per il titolo e le cose sembravano terribili quando Pedro Neto ha aperto le marcature per i Wolves a soli tre minuti dall’inizio della partita, ma anche il City ha lottato e non è stato in grado di produrre molto contro l’Aston Villa. I canti risuonavano intorno ad Anfield quando il colpo di testa di Matty Cash ha approfittato di Fernandinho per portare l’Aston Villa in vantaggio per 1-0 al 37′ e al punto, il Liverpool ha avuto una possibilità.

Già livello 1-1 grazie a Sadio Mane, la pressione era sul City e sembrava che stessero cedendo. Fernandinho è stato ritirato a metà tempo per Oleksandr Zinchenko, ma questo non ha fermato Villa. Un momento di magia di Phillipe Coutinho per il secondo di Villa al 69′ sembrava destinato a consegnare il titolo al Liverpool.

Ma i giganti dormienti si sono svegliati con due gol in due minuti di Ilkay Gundogan e Rodri per pareggiare. Gundogan ha quindi assicurato che il suo mandato al City finisse con una nota alta portando i Citizens in vantaggio per 3-2 all’81 ° minuto per confermare il punteggio finale. È stata una partita sfrenata in un titolo che è sceso quasi all’ultimo secondo assoluto.