Il Manchester City perde i primi punti della stagione della Premier League ma si raduna per il pareggio caotico a Newcastle

Dopo non aver concesso un gol nelle prime due partite, il Manchester City ne ha concesso tre al Newcastle United, perdendo anche i primi punti della stagione nel pareggio per 3-3 in casa del Newcastle United domenica. Mentre il City √® a sette punti dopo il sorteggio, l’Arsenal √® ora l’unica squadra della Premier League con tre vittorie nelle prime tre partite. I gol di Bernardo Silva, Erling Haaland e Ilkay Gundogon sono stati annullati da Miguel Almiron, Callum Wilson e un calcio di punizione di Kieran Trippier in quella che √® stata una faccenda selvaggia.

Smorzato l’interesse per il trasferimento, Bernardo inizia la partita e fa la differenza per la squadra di Pep Guardiola. Assistendo Gundogan sul primo gol in appena cinque minuti, sembrava che questa sarebbe stata una vittoria facile per il Manchester City. Creando occasioni con facilit√†, il City ha pressato fino a quando Nathan Ake ha lasciato la partita per un infortunio al 21′, sostituito da Ruben Dias. Dopo aver perso una grande occasione solo pochi minuti prima, Almiron era nel posto giusto al momento giusto per mandare in festa St. James’ Park agganciando un cross di Allan Saint-Maximin.

Dopo che il cross ha sbagliato un tuffo di Joe Willock, Almiron ha visto superare Ederson con la sua coscia. Avrebbe visto il Newcastle aumentare la pressione prima che Callum Wilson portasse la squadra in vantaggio al 38esimo minuto. Dopo un colpo di testa mancato di Kyle Walker, √® partita per Saint-Maximin prima che un tocco abile di Wilson gli desse spazio sufficiente per segnare il gol. Sembrava sgonfiare il Manchester City poich√© non erano in grado di creare molto di pi√Ļ durante il primo tempo di gioco.

√ą andata di male in peggio perch√© dopo che Nick Pope ha salvato su Haaland, Walker ha commesso un fallo su Joelinton per dare un calcio di punizione al Newcastle. Mai qualcosa che una squadra vuole fare con Kieran Trippier in agguato, ha colpito perfettamente il tiro successivo per portare il Newcastle in vantaggio 3-1 in un tiro che alla fine ha svegliato il City.

Haaland ha ottenuto il suo gol su corner corto quando Rodri lo ha trovato, ma il pareggio del City potrebbe essere stato l’obiettivo della giornata. De Bruyne e Bernardo hanno sempre un’ottima comprensione di dove si trovi l’altro in campo, ma il lancio filtrante di de Bruyne sul tempo di Silva √® stata una combinazione assolutamente perfetta. Pope era stato bravissimo a proteggere la sua rete tutto il giorno, ma non c’era niente da fare per la velocit√† con cui si sviluppava la porta.

C’era preoccupazione per il Newcastle quando Trippier √® stato espulso per una sfida su De Bruyne subito dopo, dove uno stivale alto √® entrato in contatto con il ginocchio del belga durante il tentativo di contrasto. La sfida √® stata declassata a cartellino giallo, probabilmente perch√© gli stalloni non sono stati alzati, ma mette in dubbio quale sia il corretto utilizzo del VAR. Uno stivale alto √® un placcaggio sconsiderato che pu√≤ risultare in un rosso, ma le borchie sono ci√≤ che di solito lo trasforma in quella sfumatura di carta.

Il Manchester City ha fatto bene a rientrare in campo e senza sette parate di Pope sarebbe potuta finire diversamente in un altro giorno. Ma quando il Newcastle sta cercando di far crollare la festa europea, √® un risultato enorme per Eddie Howe nonostante abbia concesso due gol dopo il 60¬į minuto. Quando Matt Targett √® reduce dall’infortunio, la difesa del Newcastle √® abbastanza buona per giocare con chiunque, e ai suoi tempi Saint-Maximin √® impossibile da contenere.

Il City avrà bisogno di miglioramenti difensivi poiché con il nuovo acquisto Sergio Gómez in rosa, errori come quelli di domenica potrebbero vedere Kyle Walker in panchina in futuro. Il Manchester City crede di poter vincere qualsiasi partita che abbia portato alla rimonta, ma situazioni simili potrebbero vederli inciampare nella gara di campionato.