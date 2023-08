Il look irresistibile del completo a due pezzi color ocra di Bershka che fa impazzire le notti d’estate: attirerai tutti gli sguardi

Poiché l’estate è ancora in corso, ti proponiamo questo ensemble a due pezzi di Bershka di colore ocra che sta spopolando. Inoltre, sarai elegante ovunque tu vada.

Puoi acquistare i pezzi singolarmente e abbinarli a diverse cose o indossarli insieme. Ti indicheremo il prezzo e come acquistarli.

Il look a due pezzi di Bershka di colore ocra

Un top eccezionale

Da un lato, sottolineiamo la maglietta a manica corta con schiena scoperta in nylon. È disponibile in ocra ma anche in altri colori: nero, blu e bianco sporco, così hai una diversa opzione per ogni occasione.

È elegante perché si adatta a qualsiasi situazione, sia con i jeans, con la gonna abbinata e anche con i tuoi tacchi alti. E puoi anche indossarlo in modo più informale con scarpe sportive di diversi colori, come suggerito sul sito web di Bershka.

Il meglio di tutto è il prezzo, perché puoi avere questo top a soli 9,99 euro sul sito web. Le taglie attualmente disponibili e quindi tra cui puoi scegliere vanno dalla XS alla L. Irresistibile!

Presta attenzione alle istruzioni per prenderti cura correttamente di questo capo. In questo caso, deve essere lavato in lavatrice a max. 30 °C, centrifugazione breve, non usare candeggina, può essere stirato a max 110 °C, non lavare a secco e non usare l’asciugatrice.

Gonna lunga maxi

Inoltre, hai anche la gonna lunga maxi. È di tipo midi con apertura laterale per mostrare il tuo lato più sexy.

È realizzata all’esterno con il 93% di poliammide e il 7% di elastan. Nelle istruzioni di cura sul sito web di Bershka, specificano che dovremmo seguire le istruzioni di cura e lavare i capi solo quando necessario. Riducendo il numero di lavaggi e asciugature, allunghiamo la vita dei nostri capi e riduciamo il consumo di acqua ed energia.

È disponibile in due colori. Quindi puoi scegliere tra l’ocra o il grigio visto in precedenza e il nero, che è il più elegante di tutti per le tue feste, serate fuori, cocktail e cene infinite.

Il prezzo che pagherai per questa gonna è di 17,99 euro, e le taglie vanno dalla XS alla XL. Puoi già scegliere la tua.

Ora puoi acquistare questo abbinamento con cui sarai spettacolare nelle serate estive. Inoltre, puoi sfruttare sia la maglietta che soprattutto la gonna anche in autunno perché è una delle più sexy che avrai in questo momento.

E tutto senza lasciare il sito web stesso: Bershka, che sa cosa ti piace di più e che è in voga nella stagione estiva.

