Il Liverpool scava in profondità per superare le gambe stanche e consegna al Chelsea la terza sconfitta consecutiva in finale di FA Cup

LONDRA — Potrebbero essere maltrattati e contusi, i loro livelli di energia esauriti da una stagione in cui hanno giocato tutte le partite possibili e, soprattutto, potrebbero ora forse senza un altro giocatore chiave, ma la macchina del Liverpool va comunque avanti. Due trofei in meno, forse altri due alla fine.

Come nel caso di due mesi fa a Wembley, ci sono volute due ore e un calcio di rigore per avere la meglio su un Chelsea ostinato, destinato a fare la storia nel 150° anno della FA Cup come il primo a perdere tre finali consecutive. Quello è stato un destino crudele per Thomas Tuchel e i suoi giocatori dopo che quello che ha notato era stato “240 minuti di tempo finale, giocato 0-0 contro forse la migliore squadra d’attacco in Europa”, ha detto.

“Ci siamo meritati, come hanno fatto anche loro”. È quindi una testimonianza del calibro storico di questa squadra del Liverpool che Jurgen Klopp ora abbia messo gli occhi su qualcosa di più straordinario del semplice trofeo che ha completato la sua collezione dopo meno di sette anni nel Merseyside.

È probabile che il loro quadruplo inseguimento finisca nei prossimi otto giorni, che il Manchester City farà abbastanza nelle restanti due partite per conquistare il primo posto in Premier League. Ma anche se fosse così, e anche se il Real Madrid vincesse la Champions League a Parigi, questa dovrebbe essere ricordata come una delle grandi stagioni dell’illustre storia del Liverpool. Klopp potrebbe avere una squadra più numerosa a cui rivolgersi rispetto a quella che ha in qualsiasi fase del suo mandato – per non parlare del confronto con gli anni passati – ma continua ad essere teso. Non c’è riposo per i suoi giocatori chiave in questa fase della stagione, eppure in una serie infinita di partite continuano a scavare abbastanza in profondità.

La squadra che ha concluso i 30 anni di attesa per lo scudetto ha ora posto fine alla più breve ma non insignificante attesa per una FA Cup a 16 anni. Potrebbe ancora aver avuto un costo per le battaglie future con Mohamed Salah che si è infortunato all’inguine all’inizio della gara e Virgil van Dijk che si è ritirato per un infortunio muscolare, ma pochi in rosso avrebbero scambiato il fumo rosso che ha bagnato la loro fine estatica di Wembley per una squadra in piena forma con cui inseguire ulteriore gloria.

Se è possibile immaginare una cosa del genere, ancora più convinzione sta scorrendo attraverso il Liverpool a metà della sua corsa alla gloria senza precedenti nel gioco inglese. Come ha detto il vincitore della partita Alisson, “Questo ci dà più fiducia in Premier League e anche nella finale di Champions League. È un momento fantastico. Ora dobbiamo solo divertirci”. Non avranno molto tempo ma meritano di sfruttare al meglio il tempo che hanno. I “mostri della mentalità” di Klopp hanno superato l’esame, fisico ed emotivo, del Chelsea durante le due finali di coppa nazionale di questa stagione.

Nei quattro incontri di questa stagione, queste due squadre hanno tirato fuori il meglio l’una dall’altra. Nessuno dei tre incontri precedenti ha portato a un vincitore, non c’è da stupirsi che la squadra di Klopp abbia attaccato questa gara dall’inizio con la determinazione di un ribrezzo laterale per essere trascinato in una battaglia in trincea. Thiago è volato nelle sfide, i primi tre hanno inseguito ogni palla con Trent Alexander-Arnold e Andrew Robertson che volavano sopra le loro spalle.

L’intensità iniziale non poteva durare. Questa è stata la 60esima partita della stagione del Liverpool, la 61esima del Chelsea. Ognuno di quei 5.500 minuti sembrava gravare sul campo di Wembley. Con meno di un quarto della partita giocata Thiago Silva zoppicava, Edouard Mendy allungava le gambe a disagio. Dall’altra parte Alisson si sarebbe presto unito a lui, mentre a Caoimhin Kelleher non era richiesto di riprendere le sue eroiche finali della Coppa EFL, sarebbe stata solo questione di tempo prima che qualcuno si ritirasse.

Non sembrava esserci nulla in particolare che costringesse Mohamed Salah a cadere a terra al 33′. Laddove Jurgen Klopp era stato pronto ad aspettare per la forma fisica di Alisson, non c’era spazio per il dibattito sul suo capocannoniere. Potrebbe aver significato un’altra brutta finale per l’egiziano, ma il Liverpool spera che la loro azione rapida sia sufficiente per preservare la sua forma fisica per avere la possibilità di vendicarsi da entrambe le parti.

Ecco una partita in cui anche i sostituti non sembravano pronti al 100%. Alla fine del tempo normale, Timo Werner è stato convocato dal suo riscaldamento, apparentemente per rinfrescare un attacco del Chelsea che aveva corso molti metri duri su e giù per il campo. Eppure, il tendine del ginocchio sinistro del tedesco sembrava causargli disagio, una massaggiatrice pronta a rattoppare quanto basta.

Contro gambe così pesanti, il rinforzo di gennaio del Liverpool Luis Diaz è stato leggerissimo. Anche lui non è a corto di partite, ma forse una mezza stagione in Portogallo non richiede così tanto. Quando Alexander-Arnold ha sparato una palla cross-field nel canale sinistro, aveva molte yard da recuperare su Trevoh Chalobah. Lo ha fatto con facilità, ma avrebbe potuto fare di meglio con un rasoterra che ha colpito le gambe di Mendy prima di essere tagliato fuori dal portiere.

La natura piena di infortuni del primo tempo ha almeno dato a Thomas Tuchel il tempo di apportare modifiche che hanno offerto ai Blues, per qualche motivo addobbati dalla testa ai piedi in giallo, un punto d’appoggio nel gioco. È stato un costo per il loro gioco offensivo con Reece James che si è nascosto per affrontare Diaz e Mason Mount incaricati di rintracciare Robertson, lasciando a volte Romelu Lukaku e Christian Pulisic a difendersi da soli.

Quest’ultimo lo ha fatto in modo piuttosto efficace, in particolare nei primi colpi del secondo tempo. Ha un talento nel cronometrare la sua area di rigore fino al tee; avendo già visto uno sforzo rotolare appena oltre il secondo palo di Alisson, Alexander-Arnold ha fatto superbamente a raggiungere un cross di James prima che il suo avversario americano potesse girarlo.

Dopo la delusione di due anni fa, quando sembrava destinato a essere il vincitore della partita del Chelsea solo per un infortunio che lo ha costretto a uscire contro l’Arsenal, Pulisic sembrava determinato a fare di questa la sua finale. Nessuno sembrava correre yard più dure, un minuto stava cadendo a centrocampo per dribblare un avversario, quello successivo tirava via in area. Avrebbe potuto fare di meglio con le occasioni che gli si sono presentate, ma ha detto tutto sulla valutazione di Tuchel della sua prestazione che quando il quarto ufficiale ha alzato il numero 10 per far posto a Hakim Ziyech, è stato presto scambiato con il nove di Romelu Lukaku.

A quel punto, il Chelsea si stava aggrappando come lo era stato all’inizio della partita, il coniglietto Duracell che era Diaz si avvicinava due volte su entrambi i lati di Robertson sbattendo la consegna di James Milner contro il palo da distanza ravvicinata.

Quando il fischio è suonato dopo 90 minuti, un’altra mezz’ora è sembrata un’imposizione crudele a questi due, che avevano scavato nei recessi più profondi dei loro muscoli per fornire a Wembley una delle migliori finali di coppa di recente memoria. Anche van Dijk non è riuscito a capirlo, un problema muscolare ha interrotto la sua notte prima dei tempi supplementari. Ruben Loftus-Cheek è stato sostituito per rafforzare l’attacco e ha gestito tutti i 13 minuti prima di essere sacrificato mentre incombevano i calci di rigore, una decisione che Tuchel ha confermato è stata quella di assicurarsi che i suoi migliori rigoristi fossero in campo.

Questa volta, Tuchel ha deciso di non rompere il vetro che tratteneva Kepa Arrizabalaga dalla sparatoria dopo che lo specialista del calcio di rigore non è stato in grado di salvare nella finale della Coppa EFL. Mendy è riuscito almeno a giustificare la fiducia mostrata in lui, ritardando l’incoronazione del Liverpool quando è sceso in basso alla sua sinistra per negare a Sadio Mane, rubando al suo connazionale la possibilità di assicurarsi la vittoria della Coppa d’Africa, la qualificazione alla Coppa del Mondo e una Coppa d’Inghilterra dal posto.

Tuttavia, è servito semplicemente a ritardare l’incoronazione del Liverpool. Alisson andò alla sua sinistra, salvando comodamente lo sforzo di Mason Mount. Mentre guardava il cielo con giubilo, non sembrò dubitare per un secondo che Kostas Tsimikas avrebbe fatto gli affari pochi secondi dopo. Come è avvenuto per gran parte del mandato di Klopp, quella fede è stata rivendicata in modo enfatico.