Il Liverpool in piena forza ha travolto il Manchester City a rotazione per raggiungere la finale di FA Cup, mantenere viva la quadrupla ricerca

LONDRA — Quando il meglio del Liverpool affronta il meglio del Manchester City, non c’è niente di simile nel gioco moderno. Non era proprio il calcio a quel livello, ma non ci si poteva certo lamentare dello spettacolo dato che un Wembley inondato di sole è stato trattato per un altro scontro avvincente tra questi due grandi rivali.

Una sortita nel finale che si è conclusa con il gol di Alisson sotto assedio avrebbe potuto portare qualcosa di più simile all’equilibrio nel punteggio, ma una sconfitta per 3-2 si è probabilmente riflessa in modo più favorevole sul City che sul Liverpool, che continua a inseguire un quadruplo senza precedenti mentre la stagione entra nel rettilineo finale. Il loro slancio sembra irresistibile. Certamente servirebbe una squadra più forte di quella che il City ha messo in campo sabato.

Pep Guardiola avrebbe sostenuto che semplicemente non aveva scelta. Gli infortuni subiti a metà settimana lo avevano derubato di Kyle Walker mentre Kevin De Bruyne era abbastanza in forma per essere nominato tra i sostituti. Per altri, il peso dello sforzo profuso per superare l’Atletico Madrid significava che dovevano essere tenuti in riserva poiché il loro allenatore ha apportato sette cambi rispetto a metà settimana. Jurgen Klopp ha fatto lo stesso numero dalla squadra che aveva pareggiato con il Benfica. La differenza era che stava riportando i suoi fuoriclasse.

Uno di quei cambiamenti che Guardiola non poteva sostenere è stato imposto su di lui è arrivato all’interno dei bastoni. Zack Steffen è il portiere della FA Cup del City e gli è stato affidato l’incarico di reprimere Mohamed Salah e compagnia proprio come era stato contro il Cheltenham Town. Sembrava sempre una scommessa ed era subito evidente che non avrebbe pagato. Il nazionale dell’USMNT era una presenza ombrosa sulla palla poiché il Liverpool premeva con molta più intensità, sembrava sempre che avesse bisogno di un tocco in più che Ederson non avrebbe voluto.

C’era una crudele ironia nel modo in cui concedeva il secondo. Cercando di replicare lo slancio di Ederson davanti al proprio autogol la scorsa settimana, ha invece trovato Sadio Mane che gli sbatteva addosso per schizzare la palla oltre la linea. Già dopo il potente colpo di testa di Ibrahima Konate, il City sembrava pensare per un po’, almeno fino all’intervallo, che il jig fosse pronto. È stato per loro merito di aver trasformato questa in una vera gara negli ultimi minuti, ma in realtà il gioco probabilmente è scivolato via da loro come ha fatto la palla di Steffen in quel momento.

Sarebbe già abbastanza difficile per i migliori giocatori di Guardiola superare questo deficit. Erano tutti in panchina. Fernandinho è stato un passo lento su ogni palla vagante a centrocampo, mostrando per un passaggio una frazione di secondo più tardi di quanto avrebbe potuto fare Rodri. La sua giornata è stata caratterizzata da un brutto contrasto su Mane che gli è valso un cartellino giallo atteso da tempo.

Jack Grealish potrebbe aver segnato un feroce tiro al volo degno di un giocatore da $ 130 milioni, ma per troppo di questo gioco è scivolato in periferia. Sarebbe troppo chiedergli di replicare la brillantezza di De Bruyne della scorsa settimana, ma non ha offerto nulla come la visione e la spinta che ha avuto il belga. Davanti a lui Raheem Sterling sembrava congelarsi contro una base di fan che non lo ha mai perdonato per il modo in cui ha lasciato il Liverpool.

Nel frattempo, le tattiche che avevano funzionato così efficacemente la scorsa settimana sembravano arenarsi per il City. Andrew Robertson e Trent Alexander-Arnold sembravano disposti a frenare un po’ i loro istinti offensivi, derubando Bernardo Silva di quei passaggi al rovescio che erano stati così pericolosi all’Etihad. Klopp invece lo attribuirebbe al lavoro svolto per tagliare le palle lunghe alla fonte, dicendo a CBS Sports: “Se non lo fai [put pressure on the ball] non puoi avere la linea che avevamo contro il City. Per noi ha funzionato molto spesso e poi non ha funzionato per noi in una partita e dobbiamo parlarne in generale. La reazione dei ragazzi oggi è stata eccezionale. Vogliamo avere una linea alta nei momenti giusti”. A questo proposito, l’eccezionale Naby Keita ha guidato un press di rinnovata intensità che ha costretto più giocatori a rientrare nel City terzo campo.

Anche se la brillantezza sostenuta dell’incontro di Premier League di domenica è stato raramente evidente, quando uno di questi due è scattato in marcia è stata una gioia per gli occhi. In genere era solo uno di questi due, tuttavia, con il Liverpool che sembrava sempre più propenso ad aumentare il proprio conteggio piuttosto che il City lo ritirasse.

Quando è arrivato il terzo match vincente, è bastato a stordire anche l’esuberante finale del Liverpool.

L’elegante cross-field di Trent Alexander-Arnold ha scatenato l’effervescente Luis Diaz, presto la palla sarebbe arrivata a Thiago. Un passaggio troncato dell’eccellente spagnolo e la palla è stata perfettamente posizionata per Mane che ha tirato a casa il suo secondo. In silenzio ha accumulato quello che è un ritorno estremamente impressionante di 18 gol in 41 partite in questa stagione, già due in più di quelli che ha ottenuto in un down 2020-21.

Guardando dalla linea laterale, Klopp era in visibilio. “Penso che il primo tempo sia stato uno dei migliori che abbiamo mai giocato”, ha detto. “Abbiamo fatto tutte le cose giuste, abbiamo segnato nei momenti giusti, abbiamo giocato una partita incredibile nel primo tempo, ho davvero amato ogni secondo”.

La città si è ripresa nel secondo tempo. Grealish sembrava molto più a suo agio sulla sinistra, infilandosi da quel fianco che ha tirato al volo nel suo secondo gol del 2022. Per un momento sembravano credere che la rimonta fosse iniziata, ma la riluttanza di Guardiola a schierare immediatamente i pezzi grossi dalla panchina, in particolare in una partita in cui gli è stato permesso di fare cinque cambi, ha sottolineato la semplice realtà che non erano pronti per giocare.

Successivamente avrebbe rivelato che Rodri e Riyad Mahrez erano gli unici sostituti senior in panchina che erano in forma. De Bruyne avrebbe potuto riscaldarsi nel primo tempo, ma l’infortunio alla caviglia patito a Madrid gli ha reso necessari punti di sutura e antidolorifici. “Alla fine non volevo correre il rischio di perderlo per le prossime partite”, ha detto Guardiola.

Senza di loro il Liverpool sembrava essere la squadra migliore anche se il City l’ha resa più una gara. Per due volte Nathan Ake ha negato loro quello che sembrava sviluppare occasioni da rete nette, prima bloccando un tiro di Virgil van Dijk prima poi scivolando su Mohamed Salah in area.

Le opportunità arrivavano ancora per il City, ma è stato in quei momenti che è diventato evidente il divario tra queste due versioni delle migliori squadre d’Europa. Un intercetto scorrevole di Bernardo Silva ha vinto il possesso della sua squadra a centrocampo, pochi secondi dopo Gabriel Jesus stava caricando in porta, aprendo il suo corpo per piegare un tiro attorno ad Alisson. Ma il migliore contro un portiere in Inghilterra non doveva essere sconfitto così facilmente, ottenendo abbastanza sul tiro da deviare a lato in angolo. Anche se ne avrebbe subito un altro prima della fine della partita, Bernardo Silva si avventa sul rimbalzo dopo che il tiro da distanza ravvicinata di Mahrez si era dimenato attraverso il portiere, a quel punto aveva respinto il City abbastanza spesso che l’orologio non era loro amico in chiusura fasi.

Oggi Alisson ne è stata la differenza, o almeno rappresentativa. La riserva del City ha consegnato agli avversari un gol dal nulla. La sua controparte del Liverpool ha chiesto loro di creare qualcosa di spettacolare per rispondere.