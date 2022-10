Il Liverpool ha raggiunto un nuovo minimo, segue la vittoria del Manchester City con la sconfitta scioccante del Nottingham Forest

Il neopromosso Nottingham Forest si è assicurato una vittoria da tendone abbattendo il Liverpool per 1-0 al City Ground domenica. Un solo gol dell’ex giocatore del Liverpool Taiwo Awoniyi è stato sufficiente per vincerlo per il Nottingham Forest mentre gli ospiti hanno continuato i loro guai lontano da Anfield. Mentre Jurgen Klopp ha avuto problemi di infortunio da affrontare quando Darwin Nunez ha saltato la partita per un problema al tendine del ginocchio, un problema più grande è in gioco quando i Reds hanno raccolto solo due punti fuori casa per tutta la stagione.

Giocando cinque partite fuori casa in campionato, ne ha perse tre e ne ha pareggiate due, ma nulla mostra quanto siano state le montagne russe in questa stagione rispetto alle ultime sei giornate. Lo scorso fine settimana hanno sconfitto il potente Manchester City con una prestazione ad alta energia dove hanno anche segnato l’inarrestabile Erling Haaland fuori dal gioco prima di perdere contro il Nottingham Forest, ultimo in classifica, che ha mantenuto la porta inviolata nonostante abbia subito il secondo maggior numero di gol in campionato in questa stagione.

Steve Cooper merita credito poiché i suoi Tricky Trees sono migliorati a passi da gigante da un periodo di cinque partite che li ha visti subire 18 gol perdendo ogni partita. Per alleviare le preoccupazioni sull’arrivo di un nuovo allenatore, il consiglio di amministrazione della Forest ha premiato Cooper con un nuovo contratto e ha ripagato la loro fiducia nella squadra che ha concesso due gol nelle ultime tre partite raccogliendo cinque punti per portare il totale della stagione a nove .

Paramount+ è l’unico posto dove guardare ogni minuto di ogni partita dell’UCL in questa stagione, oltre a Serie A, NWSL, Europa League e altro ancora. Iscriviti ora con codice Uefa22 per un mese gratis per i nuovi utenti e non perderti nessuna azione. Un abbonamento non solo ti dà accesso a tutto il calcio che potresti desiderare, ma anche alla NFL su CBS e a innumerevoli film, spettacoli e contenuti originali.

Il Liverpool era letargico e privo di consistenza che si allinea bene con le partite che Thiago ha saltato durante la stagione. Il centrocampista è stato escluso per un’infezione all’orecchio, ma è stato fondamentale per lo scarso successo della squadra in questa stagione. Con Thiago, il Liverpool è in grado di condurre meglio il possesso palla che ha portato a due reti inviolate e alla vittoria sul City, ma senza di lui l’attacco è senza scopo al di fuori della vittoria per 9-0 sul Bournemouth.

Harvey Elliott non è stato in grado di offrire la stessa calma sulla palla che ci si aspetta da un giovane giocatore, ma affidarsi a un centrocampista raramente disponibile è un problema per Klopp. Anche Mohamed Salah ha avuto un aspetto diverso da se stesso, e mentre ha preso un colpo al 30° minuto della partita che lo ha visto ricevere cure ma continuare nella partita, non è riuscito a superare la coppia difensiva di Steve Cook e Scott McKenna .

Dean Henderson è andato alla grande realizzando sette parate durante la partita per assicurarsi che Forest mantenesse la porta inviolata, ma il Liverpool ha raramente testato il portiere. L’attacco è migliorato quando sono entrati in campo Trent Alexander-Arnold, ma non è bastato. Champions League Il Liverpool dovrà presentarsi in Premier League poiché Salah ha segnato cinque gol in quattro partite di Champions League rispetto a tre gol e tre assist in 11 partite di Premier League. Nelle ultime cinque partite ha segnato solo un gol e un assist, visto che sembrava molto lontano dal ritmo previsto.

L’anno sette del mandato di Klopp continuerà a presentarsi mentre il Liverpool lotta durante la stagione, ma l’allenatore tedesco ha accumulato troppi crediti per essere licenziato. La squadra potrebbe aver bisogno di un aggiornamento in quanto è chiaro che l’intensità che richiede richiede molto ai giocatori, rendendo difficile tenere il passo per i giocatori di lunga durata, il che aiuta a far crescere l’elenco degli infortuni del Liverpool. C’è tutto il tempo per i Reds per ribaltare la situazione, ma la pausa per la Coppa del Mondo non può arrivare abbastanza velocemente.