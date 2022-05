Il Liverpool dovrebbe accettare volentieri gli errori di Trent Alexander-Arnold, anche quando gli costa la Champions League

PARIGI — Per cinque minuti, forse di più, Trent Alexander-Arnold rimase lì, sbalordito. Non poteva muoversi. Le parole di consolazione dei suoi compagni di squadra del Liverpool, degli avversari del Real Madrid non sono riuscite a liberarlo dal suo stato di fuga.

Piuttosto che celebrare il suo quinto titolo di Champions League, Gareth Bale, un uomo che conosce meglio di altri il capro espiatorio, si è imbattuto in Alexander-Arnold, che a malapena riusciva a muoversi. L’abbraccio del suo manager, Jurgen Klopp, è stato altrettanto breve.

Non serve una laurea in psicologia dello sport per sospettare cosa potrebbe essergli passato per la testa. Alexander-Arnold, il cui occhio per i passaggi più magnifici aveva trasformato il Liverpool in un colosso vincente, che aveva ridefinito ciò che è possibile da difensore, il ragazzo del West Derby che era diventato un’icona della città natale, si è incolpato. Se solo si fosse guardato alle spalle quando Federico Valverde ha modellato il cross da destra, avrebbe visto Vinicius Junior caricare. Avrebbe potuto fare di più per fermarlo.

Potrebbe non farlo. La consegna di Valverde è stata eccellente, ma gli sforzi combinati di Virgil van Dijk e Fabinho avrebbero potuto fare di più per fermarlo alla fonte. Se fosse arrivato una frazione di secondo dopo Vinicius avrebbe potuto benissimo essere in fuorigioco; c’è stata una buona fortuna per andare con la qualità che ha vinto la partita.

Al fischio finale non importava. All’improvviso, agli occhi di Alexander-Arnold, tutto il resto non contava nulla; non solo le occasioni che aveva creato, i cross frizzanti che avrebbero potuto portare l’apertura della partita al Liverpool, ma l’intervento decisivo nel primo tempo quando un passaggio filtrante dal profondo minacciava di allontanare Vinicius. Un difensore a cui manca il suo atletismo potrebbe non essere stato in grado di fermare quel passaggio. Un difensore diverso potrebbe aver commesso l’errore che Alexander-Arnold non ha fatto.

Un difensore diverso non avrebbe concesso tre occasioni di tiro per i suoi compagni di squadra o terminato la partita con 0,21 assist previsti, il massimo della sua squadra e un conteggio migliore di Luka Modric, Toni Kroos, Vinicius e Valverde messi insieme. Nella maggior parte delle sere Alexander-Arnold avrebbe potuto essere il vincitore della partita del Liverpool; una corsa migliore di Diogo Jota 10 minuti dopo il primo gol del Real Madrid e avrebbe annuito su un cross sul secondo palo. Nemmeno Thibaut Courtois avrebbe potuto fermarlo.

I guai di Alexander-Arnold si riflettono in questa squadra del Liverpool. Sotto ogni punto di vista hanno dominato: 24 tiri a quattro, 2,14 gol attesi a 0,88, 41 tocchi nell’area di Madrid a 15 per i campioni d’Europa nella loro. Lì, ma per l’eroismo di Courtois va il Liverpool.

“In una partita di calcio, in una partita di calcio ravvicinata e anche quando abbiamo tirato molti più tiri del Madrid, si tratta di segnare, facile”, ha detto Jurgen Klopp, che ha voluto che la sua squadra potesse fare ancora di più per porre domande all’imperioso Belga. “Poi l’altro problema è che, con 24 tiri come dici tu, ricordo tre situazioni in cui Thibaut Courtois ha fatto una parata corretta, una parata di livello mondiale, e con la nostra qualità possiamo causare loro più problemi”.

Per la maggior parte di questa partita il Liverpool ha bloccato il Real Madrid sotto una pressione implacabile. Il primo tempo è stato un turbine di energia incessante a centrocampo e rapidi movimenti e scambi di posizione sul punto di attacco. All’inizio la squadra di Carlo Ancelotti sembrava bloccata dall’energia spietata dell’avversario. Per la maggior parte di un’ora le fughe dalla propria area di rigore sono state tutt’altro che rare.

Come ha notato Klopp, il Real era arrivato allo Stade de France con l’intento di proteggere soprattutto la porta di Courtois. In quelle circostanze Alexander-Arnold sembrava destinato a essere colui che avrebbe incantato questo gioco a parte. Per due volte nel primo tempo ha colpito Mohamed Salah per andare vicino, il colpo di testa diretto al portiere del Real al 34′ è stato uno di quei momenti in cui Klopp non era impressionato dalla conclusione del Liverpool.

Questi momenti sono stati il ​​motivo per cui hai fatto i compromessi difensivi che derivano dall’avere Alexander-Arnold nella tua squadra, quelli che Jordan Henderson e Ibrahima Konate sono riusciti a mitigare fino a quando non potevano più. Pochissimi giocatori del calcio mondiale potrebbero trovare l’ago a forma di Salah nel gigantesco pagliaio di un’area di rigore del Madrid. Anche dopo il pugno nello stomaco dell’apertura, ha mostrato ingegno e visione, un tentativo di riprendere quel leggendario corner che ha cambiato le sorti contro il Barcellona quando il Liverpool ha vinto questo titolo nel 2019, un tentativo rapidamente preso prima che i loro avversari fossero impostati, che era solo circa interrotto al vicino posto di Madrid.

Alexander-Arnold avrebbe potuto sentirsi come se fosse costato un triplo ai suoi compagni di squadra. Farebbero bene a ricordargli quanto potrebbe essere improbabile una prospettiva del genere senza questo scherzo creativo della natura, un uomo le cui metriche di fondo ti fanno presumere che debbano esserci dei gremlin nei dati, dalla loro parte. Sarà una piccola briciola di conforto per l’uomo stesso ora, ma se dovessi chiedere a Klopp oa chiunque altro in Liverpool Red se sarebbero disposti ad accettare un errore alle spalle per quello che di solito Alexander-Arnold consegna loro all’altro fine del campo, non esiterebbero a dire di sì.

Alexander-Arnold e Liverpool torneranno di nuovo in queste situazioni. Se lui e loro ripeteranno questa performance, sicuramente non saranno più così mortificati.