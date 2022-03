Il libero aumento del prezzo del petrolio non incontra alcuna resistenza

Si dice che un’azione o qualsiasi altro asset sottostante sia in rialzo libero, o massimo storico, quando il prezzo sale bruscamente e finisce per rompere la resistenza ai massimi storici. Da quel momento si può dire che il sottostante non ha più alcuna resistenza, non essendoci sopra riferimenti di prezzo di alcun genere.

Analisi tecnica CANALE RIALZISTA Breve termine Medio termine Lungo termine

Normalmente quei valori che sono in libera ascesa tendono a subire rialzi significativi, non essendoci resistenze individuabili se non quelle stabilite da i numeri tondi o le resistenze crescenti dinamiche che a volte finiamo per disegnare prezzi. Non c’è segno di forza maggiore di quello di un sottostante che sale liberamente.

E poco di più si può dire del momento che non occupa, tecnicamente parlando intendo. Il petrolio ha recentemente polverizzato verso l’alto il canale attraverso il quale si muoveva dai minimi di dicembre e in sole quattro sessioni ne ha viaggiato verso l’alto e oltre. A brevissimo termine abbiamo un primo supporto nel gap rialzista questo lunedì ($ 117,98) e sotto i 110 dollari. E a fare da resistenza i massimi di stamattina durante la seduta asiatica (139,13 dollari).