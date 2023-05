Il Lefheit aspirapolvere, un sogno diventato realtà: disponibile da Lidl con uno sconto di oltre 100 euro.

L’aspirapolvere è uno dei dispositivi di pulizia più importanti e utili in casa, di grande aiuto per pulire praticamente ogni tipo di superficie e rimuovere lo sporco e i residui che si trovano su di esse, specialmente su pavimenti o tessuti. Oggi ti mostriamo un aspirapolvere di Lidl che sta spopolando grazie a uno sconto di oltre 100 euro ed è tra i più efficaci che puoi utilizzare per pulire… corre perché vola!

Lidl offre nella sua sezione casa una vasta gamma di prodotti per la pulizia, oltre a dispositivi che saranno di grande aiuto per le attività di pulizia e igienizzazione di ogni tipo di ambiente. La catena tedesca ha successo in Italia, oltre che in molti altri paesi, nel nostro caso con oltre 600 punti vendita distribuiti in tutto il paese, e molti altri in preparazione per essere inaugurati nei prossimi mesi.

L’aspirapolvere senza fili di Lidl in sconto

Si tratta del Leifheit Aspirapolvere puliscipavimenti senza fili ricaricabile 2 in 1, un potente aspirapolvere che lascerà la tua casa scintillante e al quale potrai dare molto utilizzo data la sua funzionalità ed efficienza veramente interessante. Al momento ha uno sconto superiore ai 100 euro che porta il prezzo finale a 179,99€, un’offerta che non puoi lasciarti sfuggire e che lo sta facendo spopolare nelle vendite.

Questo fantastico aspirapolvere senza fili di Lidl è segnalato come “Prodotto top” dal supermercato tedesco, un aspirapolvere destinato alla pulizia del pavimento che è senza fili, ricaricabile e con funzione 2 in 1 che aspira e pulisce in un solo passaggio. La sua potenza è tale da eliminare il 99,99% di virus e batteri, e utilizzandolo puoi selezionare due diversi livelli di pulizia (Eco e Turbo).

Tra le sue caratteristiche più interessanti si evidenziano anche la funzione di auto-pulizia del rullo, i serbatoi di acqua facilmente estraibili per agevolare lo svuotamento e il riempimento, il sistema di due taniche per separare l’acqua pulita da quella sporca e il rullo di microfibra rotante fino a 3000 rpm. Quando il serbatoio è pieno si riceve una notifica per poterlo svuotare e renderlo pronto per essere riempito nuovamente.

Con un’autonomia di 22 minuti per un’area fino a 65 m2, i suoi serbatoi hanno una capacità di 500 ml ciascuno e le dimensioni totali dell’aspirapolvere sono 70,0 x 27,0 x 25,0 cm, con un peso di 3,6 kg a vuoto.